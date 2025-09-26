El pedido de Lewis Hamilton a sus seguidores por la salud de su perro Roscoe

Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 y actual integrante de Ferrari, atraviesa un momento personal delicado por la salud de su perro Roscoe. El bulldog inglés, de 12 años y medio, permanece hospitalizado en estado crítico tras sufrir un cuadro de neumonía con complicaciones cardíacas.

El propio piloto utilizó sus redes sociales para explicar lo sucedido y hacer un pedido a sus seguidores: “Por favor, ténganlo en sus pensamientos y oraciones. Quiero mantenerlos actualizados. Roscoe contrajo neumonía de nuevo y estaba luchando por respirar. Fue ingresado en el hospital y sedado para calmarlo mientras le hacían controles y durante el proceso su corazón se detuvo. Lograron recuperar el latido y ahora está en coma. No sabemos si va a despertar de esto. Mañana trataremos de despertarlo. Estoy a su lado y quiero agradecer a todos por las oraciones y el apoyo”.

Roscoe acompaña a Hamilton desde 2013 y se ha convertido en una figura reconocida en el ambiente de la Fórmula 1, al punto de tener su propia cuenta de Instagram con más de un millón de seguidores. La publicación del británico generó una fuerte reacción entre los fanáticos, que enviaron mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación para la mascota.

Mientras tanto, la temporada deportiva de Hamilton continúa con resultados dispares. Su próxima competencia será el 5 de octubre en el Gran Premio de Singapur, aunque en los últimos días decidió ausentarse de compromisos con Ferrari para permanecer junto a su perro en este difícil momento.