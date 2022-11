El piloto de Red Bull, Max Verstappen primero durante la FP2 del Gran Premio de Abu Dabi

El último viernes de la temporada deja a Red Bull al frente, como casi siempre en esta fase final de la temporada, y a Max Verstappen que rápidamente se puso al día en el circuito de Yas Marina para producir un tiempo de referencia de 1m 25.146s con el neumático de compuesto blando. No echó en falta los kilómetros de experiencia y busca la 15ª victoria de la temporada para estirar un récord histórico y cerrar el año a lo grande después del bajón de Sao Paulo, donde fue superado por los Mercedes.

Russell fue segundo, terminó a tres décimas después de encontrarse con tráfico en el sector final de su vuelta rápida. Hamilton cuarto, ambos lideraron los entrenamientos de la mañana y no se les puede descartar para luchar por un triunfo que ya lograron el pasado domingo en Interlagos.

Leclerc estaba otra décima en tercer lugar, a 0.453, aunque recibió comentarios de su ingeniero de carrera como “nuestro ritmo no es fantástico en este momento”. Las taras del F1-75 en el último tercio de la campaña siguen ahí y no pelean de verdad por una victoria desde el verano. Carlos Sainz firmó un sexto discreto, con tráfico después. La vuelta no fue limpia y hay margen de mejora. El madrileño también se perdió una hora de entrenamientos para que rodara el probador Shwartzman.

Siguen a Sainz los dos Alpine, Alonso y su casco tributo a Sebastian Vettel ocuparon el octavo lugar, justo detrás de su compañero de equipo Esteban Ocon, mientras que la pareja de McLaren, Daniel Ricciardo y Norris, se colocaron noveno y undécimo respectivamente, superando a Valtteri Bottas, que mantuvo su Alfa Romeo entre los 10 primeros separados por cinco milésimas.

Hace un año, Verstappen y Hamilton peleaban por el título y protagonizarían uno de los finales de temporada más apasionantes que se recuerdan.Este sábado se disputará la última clasificación de 2022 y el domingo, la carrera final.

Pruebas Libres 2

1 VERSTAPPEN Red Bull Racing 1:25.146

2 RUSSEL Mercedes +0.341s

3 LECLERC Ferrari +0.453s

4 HAMILTON Mercedes +0.615s

5 PÉREZ Red Bull Racing +0.706s