El Turismo Nacional vuelve a Río Cuarto con una fecha clave y el estreno del Turismo Carretera 2000

El Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto volverá a ser escenario de una gran cita del automovilismo nacional. Durante el fin de semana del 7 al 9 de noviembre se desarrollará la 11.ª fecha del Campeonato 2025 del Turismo Nacional (TN), junto con el debut oficial del Turismo Carretera 2000 (TurCar 2000). Será un evento de relevancia para el calendario deportivo y una oportunidad para que los pilotos cordobeses vuelvan a destacarse ante su público.

El Turismo Nacional, con sus tradicionales Clases 2 y 3, vivirá en Río Cuarto la penúltima competencia del año, válida por la Copa Gobierno de Córdoba. Esta será la segunda visita de la categoría a ese circuito durante la temporada, luego de la jornada realizada en mayo.

En tanto, el Turismo Carretera 2000 tendrá su presentación inaugural en la provincia. Esta nueva categoría se caracteriza por la utilización de biocombustible E40, compuesto por un 40% de bioetanol de maíz cordobés y un 60% de nafta premium, resultado de un acuerdo entre el Gobierno de Córdoba, Oreste Berta S.A. y los organizadores del campeonato. Entre los participantes figuran pilotos de renombre como Agustín Canapino, Josito Di Palma y Facundo Ardusso.

La representación cordobesa también será importante. En el TN participarán Santiago y Manuel Mallo, Facundo Chapur, Rodrigo Lugón, Ricardo Risatti, Lucas Bagnera, Facundo Márques, Alejo Cravero, Andrés Calderón, Martín Chialvo, Santiago Robledo, Gabriel Fernández e Ignacio Díaz Morel. En el TurCar 2000, el piloto Luis Catelli debutará tras su paso por el TC Pick Up.

Las actividades comenzarán el viernes 7 con entrenamientos y clasificaciones iniciales, continuarán el sábado con series y primeras finales, y culminarán el domingo 9 con las carreras principales de todas las categorías.

Las entradas están disponibles en el sitio entradas.yoquiero.com.ar, con acceso gratuito para menores de 12 años y personas con discapacidad.