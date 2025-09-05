Escándalo en el flamante kartódromo chaqueño

Lo que prometía ser una jornada de celebración para el karting de Chaco, con un circuito de 830 metros ubicado sobre la ruta nacional 16, a la altura del kilómetro 184, se transformó en un episodio de violencia que se viralizó y generó una fuerte condena.

El incidente ocurrió durante la segunda serie de la categoría Varilleros 175 kilos. Tras una maniobra que dejó a ambos vehículos fuera del trazado, Kevin Walter, identificado por medios locales y quien llegaba a la competencia como líder del campeonato, descendió de su karting visiblemente alterado. Se abalanzó sobre su rival, Tomás Bergallo, y le propinó un golpe de puño en el casco mientras este aún permanecía sentado en su butaca. La agresión escaló con una patada. Bergallo, sorprendido, intentó explicar lo sucedido, gesticulando y señalando su karting: aparentemente se le habría trabado la caja de cambios, lo que dificultó la maniobra y provocó el roce entre ambos vehículos.

La pelea, que incluyó insultos, fue registrada por varios testigos y generó indignación en el público presente. La discusión se prolongó durante varios minutos hasta que terceros tuvieron que intervenir para evitar que la situación pasara a mayores.

Las repercusiones no se hicieron esperar. Desde la organización oficial del Campeonato Provincial Karting en Tierra (CPKT) se emitió un comunicado repudiando enérgicamente los hechos de violencia y las agresiones. Subrayaron que «este tipo de actitudes no corresponden con el comportamiento ni con los valores que buscamos transmitir e inspirar en nuestro deporte», destacando que el karting debe ser un espacio de respeto, pasión, compañerismo, sana competencia y espíritu deportivo.

Por su parte, la comisión directiva del Kartódromo Sáenz Peña también se pronunció, reiterando su objetivo de que el lugar sea un espacio donde pilotos, equipos y familias disfruten en un ambiente de respeto, seguridad y compañerismo. El karting, enfatizaron, los une por la pasión por las carreras, y esa pasión debe vivirse con juego limpio, amistad y verdadero espíritu deportivo. El flamante predio había sido acondicionado gracias a un trabajo conjunto entre el municipio local, Vialidad y la comisión del lugar, y este suceso, sin duda, marca un precedente para la conducta en futuras competencias.