La carrera del GP de Toronto de la IndyCar se vio interrumpida por un espectacular accidente que pudo haber tenido graves consecuencias. En la vuelta 73, el piloto mexicano Patricio O’Ward, del equipo McLaren, perdió el control de su monoplaza al tomar una curva, lo que desencadenó una serie de colisiones en cadena.

O’Ward, al hacer un trompo, quedó en medio de la pista, provocando un choque múltiple. En cuestión de segundos, los pilotos Riccson, Fittipaldi y Santino Ferrucci impactaron contra el vehículo de O’Ward. El incidente se volvió aún más dramático cuando el auto de Ferrucci salió volando y aterrizó de cabeza en medio de la pista. A pesar de la gravedad del accidente, todos los pilotos involucrados salieron ilesos, sin lesiones considerables.

“Se me bloqueó la parte de atrás, me sorprende que no hayan sacado ninguna bandera de advertencia y estoy agradecido de que todos estemos bien”, comentó Patricio O’Ward después del incidente, según informó Alerta Racing. Santino Ferrucci también expresó su alivio: “Agradecido con IndyCar por la seguridad, estoy bien, nunca vi a Pato, me golpearon y perdí la dirección, no había amarillas en la zona. Es una lástima terminar así, el equipo había estado dando un gran trabajo”.

A pesar del incidente, la carrera continuó y Colton Herta se llevó la victoria, marcando su regreso al triunfo después de 40 competencias. Junto a Kyle Kirkwood, lograron un “1-2” para el equipo Andretti Global. Scott Dixon completó el podio, mientras que Alex Palou y Marcus Armstrong ocuparon el cuarto y quinto lugar, respectivamente. Los siguientes puestos fueron para David Malukas, Christian Lundgaard, Rinus VeeKay, Romain Grosjean y Graham Rahal.

Agustín Canapino

En cuanto al piloto argentino, su participación en el GP de Toronto fue breve. El "Titán" tuvo que abandonar la carrera de forma temprana tras un golpe contra la pared provocado por un toque con Scott Dixon. La salida prematura de Canapino fue un duro golpe para el equipo, que tenía grandes expectativas para esta competencia.

El GP de Toronto dejó imágenes impactantes y un recordatorio de los riesgos inherentes al automovilismo, pero también resaltó la efectividad de las medidas de seguridad en la IndyCar, que lograron evitar lesiones graves en un accidente de gran magnitud.