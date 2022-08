Fernando Alonso ficha por Aston Martin para 2023

Aston Martin se ha movido rápidamente para anunciar un reemplazo para Sebastian Vettel, cambiando un campeón mundial por otro con Fernando Alonso aceptando unirse al equipo en 2023 en un contrato de varios años.

Alonso regresó a la Fórmula 1 en 2021 con Alpine después de un año sabático de dos años y ha realizado una serie de carreras impresionantes junto a Esteban Ocon.

Pero cuando Vettel anunció el jueves pasado que se retiraba al final de la temporada, Alonso surgió como favorito para reemplazarlo dada su gran experiencia en la F1 que incluye dos Campeonatos del Mundo.

El lunes, después de asegurar su octavo resultado consecutivo en los puntos en el Gran Premio de Hungría y cuando comenzaron las vacaciones de verano de la F1, Aston Martin reveló que el español había firmado en la línea de puntos en lo que dijeron que era "una clara declaración de intenciones de una organización que ha comprometidos con el desarrollo de un equipo ganador de F1”.

“Este equipo de Aston Martin claramente está aplicando la energía y el compromiso para ganar y, por lo tanto, es uno de los equipos más emocionantes de la Fórmula 1 en la actualidad”, dijo Alonso, quien obtuvo la última de las 32 victorias en carreras en 2013.

“Conozco a Lawrence y Lance [Stroll] desde hace muchos años y es muy obvio que tienen la ambición y la pasión de tener éxito en la Fórmula 1. He visto cómo el equipo ha atraído sistemáticamente a grandes personas con pedigrí ganador, y me he convertido en consciente del gran compromiso con las nuevas instalaciones y recursos en Silverstone. Nadie en la Fórmula 1 hoy en día está demostrando una mayor visión y un compromiso absoluto para ganar, y eso lo convierte en una oportunidad realmente emocionante para mí.

“Todavía tengo el hambre y la ambición de luchar para estar al frente, y quiero ser parte de una organización comprometida con el aprendizaje, el desarrollo y el éxito. Todos apreciamos que hay mucho por hacer para llegar al frente, y que debemos aplicar todas nuestras energías en trabajar juntos para encontrar el rendimiento.

”La pasión y el deseo de actuar que he presenciado me convencen de mantener mi disfrute y compromiso con el deporte. Tengo la intención de volver a ganar en este deporte y, por lo tanto, tengo que aprovechar las oportunidades que me parezcan adecuadas”.

El propietario Lawrence Stroll dijo: “Conozco y admiro a Fernando desde hace muchos años y siempre ha estado claro que es un ganador comprometido como yo. Me propuse reunir a las mejores personas y desarrollar los recursos y la organización adecuados para tener éxito en este deporte altamente competitivo, y esos planes ahora están tomando forma en Silverstone.

“Parecía natural, por lo tanto, invitar a Fernando a ser parte del desarrollo de un equipo ganador, y rápidamente establecimos en nuestras conversaciones recientes que tenemos las mismas ambiciones y valores, y fue lógico y fácil confirmar nuestro deseo de trabajar juntos. .”

El director del equipo, Mike Krack, agregó: “He sido testigo del entusiasmo en el equipo de ingeniería y en toda la organización ante la oportunidad de trabajar con Fernando. Sabemos que casi todo el mundo puede aprender de alguien del calibre y la experiencia de Fernando.

“Confiamos en que inspirará a todos a mejorar su juego, y eso solo mejorará la energía ya contagiosa que existe dentro del equipo. Estamos en un viaje para crear una organización ganadora, y está claro que Fernando acelerará nuestro progreso y nos llevará a un desempeño del que podemos enorgullecernos.

“Estamos encantados de tener a Fernando y Lance como nuestra alineación de pilotos el próximo año: la combinación de experiencia y juventud será increíblemente fuerte y ambos pilotos esperan competir y trabajar juntos. El equipo tiene un nuevo liderazgo centrado en el desarrollo de AMR23, y todos estamos encantados de que ellos y nuestros proyectos futuros se beneficien del conocimiento y la experiencia que aportará Fernando”.

