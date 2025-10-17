Fórmula Uno: doce autos estrenan diseños inéditos en Austin

El Gran Premio de los Estados Unidos, que se celebra en Austin, Texas, será el escenario de una Fórmula 1 estéticamente "desconocida" para el público. Se ha confirmado que doce de los veinte autos que participan en la competición lucirán un diseño distinto al habitual para este fin de semana.

Este fenómeno de cambios visuales afectará a seis equipos de la parrilla de F1.

El Alpine de Colapinto se tiñe de amarillo

Entre los monoplazas que exhibirán un diseño modificado se encuentra el Alpine del piloto argentino Franco Colapinto.

La escudería francesa decidió presentar cambios estéticos de cara a esta carrera, modificaciones que también se mantendrán durante los Grandes Premios de México y Brasil. El objetivo principal de estos nuevos detalles visuales es resaltar la presencia de Mercado Libre. Esta empresa es uno de los patrocinadores que brinda mayor apoyo al piloto argentino.

Con motivo de esta acción de marketing, el Alpine de Colapinto sumará a su diseño habitual una serie de "vivos amarillos".

Aston Martin , por su parte, eligió una decoración relativa a una campaña propia que celebra la "ciencia invisible" que se aplica en la F1, en la que aparecen distintas fórmulas matemáticas sobre el auto. El buzo antiflama de Fernando Alonso y Lance Stroll se pondrá a tono.

También McLaren , flamante campeón de constructores, agregará partes plateadas como parte de una colaboración con Gemini, la inteligencia artificial de Google. Se usará además en el GP de México y en la ropa ignífuga de Lando Norris y Oscar Piastri.

Para nostálgicos, sorprendió el de Williams con un homenaje en azul y blanco al de 2002, las épocas del motor BMW y Ralf Schumacher y Juan Pablo Montoya como pilotos, en línea con su sponsor principal Atlassian.

Haas , de cara a su carrera en casa, sumó estrellas y franjas para representar la bandera de los Estados Unidos. Es el único equipo local hasta el año que viene, con el arribo de Cadillac a la categoría.

Y finalmente Racing Bulls mostró que sus dos monoplazas tendrán un extraño y llamativo diseño en "patrón de tortuga ámbar y negro perlado" para la carrera en suelo texano.

Ferrari, Red Bull, Mercedes y Sauber, en tanto, mantendrán sus diseños habituales.