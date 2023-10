Franco  Colapinto ingresa en el 2024 a la FIA Fórmula 2 con MP Motorsport

Franco Colapinto hará la temporada 2024 de la Fórmula 2 junto al equipo MP Motorsport, debutando en la última fecha de la temporada 2023 a desarrollarse en Abu Dhabi, en la categoría considerada, el último escalón hacia la Fórmula 1.

Colapinto regresó a MP Motorsport este año para disputar su segunda temporada en la Fórmula 3 de la FIA y consiguió tres victorias y cinco podios, terminando cuarto en el campeonato. Sin embargo, esto no cuenta toda la historia. Colapinto fue uno de los pilotos más regulares de los 30 participantes en una de las series de monoplazas junior más competitivas del mundo. Nunca se clasificó por debajo del duodécimo puesto y terminó catorce de dieciocho carreras en los puntos. Acumuló 110 puntos, el 56,7% del total de puntos de MP Motorsport.

Tras dos exitosas temporadas en la Fórmula 3, el paso lógico era pasar a la Fórmula 2, y MP Motorsport brindó la oportunidad perfecta para que Franco diera este paso. Hasta la fecha, el equipo holandés ha conseguido 13 victorias y 30 podios en la Fórmula 2 de la FIA, y ganó los campeonatos de equipos y pilotos en 2022. Además de sus éxitos en la pista, MP Motorsport se convirtió en una familia para Franco durante las tres temporadas que pasó con ellos.

En 2023, Colapinto se unió a la lista de talentos de la Williams Racing Driver Academy y disfrutó del apoyo del legendario equipo de Fórmula 1 en el Campeonato FIA F3. El equipo con sede en Grove dio la bienvenida a Colapinto a principios de este año y le brindó oportunidades impagables para pilotar el simulador de F1 y participar en eventos como parte del equipo.

Franco probará por primera vez las máquinas de Fórmula 2 de la FIA este año al participar en la ronda final del campeonato en Abu Dhabi con MP Motorsport.ranco Colapinto: "Estoy muy emocionado y agradecido por esta oportunidad. Hemos estado trabajando muy duro para conseguir un asiento en la F2, así que esto es un sueño hecho realidad. Poder hacerlo con MP Motorsport lo hace aún más especial. Gracias a Sander y Henk por su confianza y por seguir apoyándome. Al formar parte de la Williams Racing Driver Academy, este último año ha sido una experiencia increíble. Agradezco a todos mis patrocinadores que han estado conmigo esta temporada y a los que se unieron a mí para la próxima etapa de mi carrera: Visit Argentina, YPF, ROFGO Racing, Globant y Bizarrap. Gracias al equipo que me respalda: Bullet Sports Management. No estaría donde estoy ahora sin vuestro duro trabajo y sacrificios. Y por último, pero no por ello menos importante, ¡Gracias Argentina! El amor y el apoyo que recibo de mi país natal cada día me levanta y me empuja en los momentos más difíciles. No podría estar más orgulloso de ondear la bandera en la F2".

La última ronda del campeonato de Fórmula 2 de la FIA de 2023 tendrá lugar en el circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi, del 24 al 26 de noviembre, seguida de la prueba oficial de postemporada del 29 de noviembre al 1 de diciembre.