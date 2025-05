La jornada de clasificación en las calles del Principado fue descrita por Colapinto como "dura". El piloto de la escudería Alpine quedó eliminado en la primera ronda (Q1). Durante esta sesión, en su primer intento con neumáticos medios, registró un tiempo de 1m13.483s. Posteriormente, logró mejorar a 1m12.724s con el mismo compuesto. En su intento final, ya con la goma blanda (C6), no consiguió mejorar su crono con el neumático medio. Inicialmente ubicado en el puesto 20, su posición de largada mejoró al 18º gracias a las penalizaciones impuestas a otros pilotos: Oliver Bearman, quien recibió una sanción de 10 puestos, y Lance Stroll, penalizado con una posición. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien clasificó 18º, largará 17º debido a la sanción de Bearman.

En declaraciones a los medios, Colapinto fue directo sobre los problemas encontrados. Afirmó que junto al equipo "no encontraron el balance correcto" y que le costó, tanto en general como a él en particular, "sacar las vueltas". Detalló que tuvieron "mucho para trabajar" este fin de semana con la goma blanda, la cual le resulta "muy difícil de manejar" debido a que "se sobrecalienta mucho". En contraste, señaló que siempre se sintió "más cómodo" con la goma media, describiendo esta situación como "raro" y algo para analizar. Colapinto manifestó que esperaban un día mejor y ser más competitivos, pero que el auto "por ahora no nos está dando la confianza para empujar". No obstante, aclaró que su incomodidad no es con el auto en sí, que según él "va bien", sino con no estar en la "ventana correcta". También mencionó que el rendimiento del motor del Alpine es menor al esperado y debe resguardarse en este circuito difícil.

De cara a la carrera, el argentino fue muy pesimista sobre las posibilidades de avanzar en el estrecho circuito monegasco. Al ser consultado sobre si sería difícil pasar a los rivales, respondió: "¿Difícil? ¡Imposible!". Dada esta dificultad, remarcó la importancia de que la "estrategia tiene que ser buena y pegarle en lo que hacemos".

A pesar de la decepción en clasificación, las fuentes indican que el piloto continúa mejorando sus tiempos con la escudería y no tuvo incidentes que generaran complicaciones para el equipo. Sin embargo, la partida desde la 18ª posición anticipa un Gran Premio de Mónaco extremadamente desafiante para Franco Colapinto.