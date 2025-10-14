Franco Colapinto, “El Gaucho”: el apodo que explotó en redes antes del GP de EE. UU.

La Fórmula 1 retomará la actividad en el marco del Gran Premio de los Estados Unidos, en el Circuito de las Américas. En la previa de este evento, el piloto de Alpine, Franco Colapinto, fue el centro de atención tras recibir un curioso sobrenombre por parte de la prensa europea. Este apodo, que tuvo gran repercusión en las redes sociales, está directamente relacionado con la identidad argentina del pilarense.

El medio responsable de aplicar el mote fue Sky Sports Italia, que bautizó al piloto como "El gaucho". El sobrenombre se impuso tras el pasado Gran Premio de Singapur, donde Colapinto firmó una "presentación decorosa" y finalizó en 16.º lugar. Cabe destacar que, hasta el momento, al bonaerense siempre se le había referido por su nombre propio y no por un apodo.

La respuesta en las redes fue altamente positiva, generando furor y siendo aceptado con rapidez por el público argentino. Este recibimiento entusiasta se debe a que el gaucho es un elemento histórico fundamental de la cultura y el folclore nacional.

De cara a la última etapa del año, Colapinto, que ya dijo "Se viene la mejor parte del año", buscará asentarse para conseguir una de las butacas de Alpine para la temporada 2026.

El piloto argentino cuenta con el respaldo de figuras de peso, como su exjefe en Williams, James Vowles, quien destacó su nivel en la máxima competencia. Vowles elogió enfáticamente al joven, asegurando que Colapinto "sigue siendo rápido. Muy, muy rápido, no hay duda de eso". El exjefe consideró "fantástico" el rendimiento de Colapinto en su debut en Monza y calificó como "extraordinaria" la carrera siguiente en Bakú. Además, Vowles resaltó la capacidad del piloto para asimilar el trabajo de simulador de forma "brillante", incluso pese a no haber sido preparado "ni cerca tanto" como le hubiera gustado para un piloto joven.