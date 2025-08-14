Franco Colapinto, bajo la lupa: la F1 analizó su primera temporada completa y lo comparó con Jack Doohan

En el receso previo al Gran Premio de los Países Bajos, la Fórmula 1 publicó un análisis sobre el rendimiento de los pilotos debutantes de la temporada 2025. El argentino Franco Colapinto fue uno de los protagonistas del informe, que incluyó una comparación con Jack Doohan, su antecesor en el segundo asiento de Alpine.

El estudio, elaborado por Alex Jacques, comentarista de F1 TV y especialista en Fórmula 2, repasó el desempeño de siete jóvenes que se incorporaron a la categoría este año: Liam Lawson (RB), Gabriel Bortoleto (Sauber), Isack Hadjar (RB), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Ollie Bearman (Haas), además de Colapinto y Doohan.

En el caso de Alpine, Jacques destacó que tanto el argentino como el australiano lograron superar en clasificación a Pierre Gasly en algunas oportunidades, pese a que el equipo cuenta con uno de los monoplazas menos veloces de la parrilla. Sin embargo, señaló que ambos afrontaron condiciones complejas: Doohan inició el año con una segunda temporada incompleta y sin pruebas de pretemporada, mientras que Colapinto debutó en la escudería con un ingeniero nuevo y sin rodaje previo con el coche 2025.

Según el análisis, el piloto de Pilar tiene por delante un solo fin de semana más antes de volver a competir en circuitos que conoce de su paso por Williams en 2024. Si logra mejorar en clasificación, podría revertir una primera mitad de temporada adversa y sumar sus primeros puntos en la Máxima.

El informe cerró con una crítica hacia la gestión de Alpine: “El manejo del segundo asiento dejó a dos pilotos competitivos en una situación que limitó su desarrollo”.

La evaluación también repasó el desempeño del resto de los novatos, con menciones destacadas para Bortoleto —que logró su mejor resultado con Sauber en la última fecha—, Antonelli —autor de una pole histórica para Mercedes— y Hadjar —con una racha positiva de puntos para Racing Bulls—.

El próximo compromiso de Colapinto será del 29 al 31 de agosto, en Zandvoort, donde se disputará el Gran Premio de los Países Bajos.