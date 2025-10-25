Franco Colapinto, sin consuelo: “Tenemos un auto muy desconectado”

Después de una jornada difícil en el Gran Premio de México, Franco Colapinto expresó su frustración por el rendimiento del Alpine A525, con el que terminó en el último lugar de la clasificación. El argentino se despistó en su último intento de Q1, al atacar los pianos con demasiada agresividad, y el auto perdió estabilidad por completo.

“La Q2 era imposible, creo que 16° o 17° podríamos haber quedado. Es un auto muy difícil, le pegué a un piano como le pegan todos y las gomas de adelante se levantaron, no tenía dirección”, explicó el piloto, que este año se incorporó al equipo francés tras su paso por Williams.

Colapinto reconoció que el principal problema está en la falta de agarre y en la rigidez del monoplaza:

“Me encontré con un auto muy desconectado, sin grip. Fue un día complicado en general. Hay que trabajar para la carrera, pero también será muy difícil. Es un circuito que no nos está cayendo bien, como la mayoría”, admitió.

El A525 presenta un desafío técnico importante para Alpine. Su suspensión rígida lo vuelve poco competitivo en circuitos bacheados o en aquellos donde se necesita atacar los bordes. Si se ablanda, pierde carga aerodinámica y velocidad, lo que complica aún más su rendimiento.

“Es un auto muy duro que con cualquier bache pierde todo el grip. No fue una buena qualy, me costó también en la tercera sesión de entrenamientos. Hicimos cambios, pero es lo mismo, no encontramos grip con ningún cambio”, cerró el piloto argentino.

La carrera principal del Gran Premio de México se disputará este domingo desde las 17 (hora argentina) y podrá verse por Fox Sports y Disney+.