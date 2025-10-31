Franco Colapinto a los besos con una famosa cantante uruguaya: quién es la mujer que lo conquistó

El reconocido deportista Franco Colapinto, piloto de automovilismo argentino y conductor de la Alpine, parece estar dispuesto a darle una oportunidad al amor. Recientemente, se reveló en la pantalla chica, específicamente en la emisión de LAM, que Colapinto habría iniciado un romance con una famosa cantante uruguaya.

El Encuentro en México

Los hechos que evidencian este nuevo vínculo se visibilizaron en México, luego de que Colapinto cumpliera con su agenda profesional en dicho país. Según la información revelada por el panelista Pepe Ochoa en el piso de LAM, el corredor se encontraba en una fiesta que funcionó como "cierre del ciclo" de su carrera en México.

Colapinto se ubicaba en el área VIP del lugar de la celebración, rodeado de figuras de renombre, entre las que se destacó Bizarrap.

De la Conversación a los Besos

Fue en este contexto donde apareció la mujer que, según Ochoa, hechizó al piloto: Meri Deal. Deal es una reconocida cantante uruguaya y exlíder de la famosa banda Toco Para Vos.

Pepe Ochoa relató que, en primer lugar, se pudo observar un "coqueteo" entre ambos. Acto seguido, la situación se aceleró, con Colapinto "puso sexta" y, rápidamente, la pareja se acercó en público para charlar. Tras una "extensa conversación", Colapinto y Meri Deal fueron captados besándose en el lugar, y el momento quedó registrado.

Ochoa aseguró que la pareja "estuvieron toda la noche juntos y abrazados". Desde LAM se expusieron las imágenes y videos que evidencian lo sucedido.

Silencio y Viralización

Si bien el momento del encuentro quedó registrado, se desconoce si el romance entre Colapinto y Meri Deal perdurará o si fue un evento de una sola noche.

Por el momento, ni el piloto argentino ni la cantante uruguaya que conquistó su corazón han hablado al respecto, manteniendo el silencio. Mientras tanto, los videos de ambos se viralizan rápidamente en las redes sociales.