Franco Colapinto con Forbes: "El tiempo es veloz"

El piloto argentino Franco Colapinto llegó a México para correr este fin de semana el Gran Premio de Fórmula 1 de ese país. Y anoche sorprendió en sus redes sociales al publicar un video, que tituló: "Modelo por un ratito".

Allí se lo ve posando junto a un clásico Mercedes-Benz 300 SL Roadster de colección, en una producción de fotos para la revista Forbes México. La sesión de imágenes se realizó en España y la entrevista con Forbes llegó hoy a los kioscos de México.

El piloto argentino aún no nacía cuando el último argentino que compitió en Fórmula 1 abandonaba la categoría. Ahora, tras “arrasar” en la F4 española a los 15 años y ser, en 2021, el segundo conductor más joven en correr y liderar Le Mans, ha sido convocado por James Vowles, jefe del equipo Williams, a ocupar el cockpit de uno de sus dos FW46, hasta el final de la temporada. En entrevista exclusiva con Forbes, Franco Colapinto nos cuenta cómo se transformó en el nuevo abanderado albiceleste del deporte motor.

Pasaron 23 años desde que el piloto de Fórmula 1, Gastón Mazzacane, alcanzara la máxima categoría del deporte motor, uniéndose a la escudería Minardi (y que, apenas un año después, fuera reemplazado por un prometedor Fernando Alonso, de 17 años), para que Argentina tuviera a quien vitorear de nuevo en las pistas. Por azares del destino y del trabajo duro, hace pocos meses el piloto Franco Colapinto (de 21 años) logró su sueño de debutar en unos entrenamientos libres de F1 en Gran Bretaña y, por decisión inesperada de James Vowles, jefe del equipo Williams de F1, hoy ocupa el lugar de Logan Sargeant, y lo seguirá haciendo hasta el final de esta temporada.

Para este primer especial de F1, con motivo de la realización del GP de México, Forbes entrevistó en exclusiva, vía telefónica, a Franco Colapinto, quien, en una pausa en su compleja agenda de entrenamientos, compartió su alegría por alcanzar el sueño de ser piloto de Fórmula 1, y otros aspectos, no menos íntimos, de ser el nuevo abanderado argentino del deporte motor.

-¿Cómo lidias con las emociones encontradas de pensar en tu futuro en la F1, cuando dicho futuro en la categoría requiere de tu mejor desempeño el día de hoy?

-No pienso en el futuro. Pienso en lo que está pasando ahora, en todo lo que estoy disfrutando de tener la chance de correr en Fórmula 1 y, la verdad, estoy tratando dar lo mejor que puedo, todo lo que tengo… y después veremos qué sucede. Más allá de estas nueve carreras que tengo con Williams, obviamente para mí sería un sueño seguir en la F1 y es para lo que estamos trabajando; pero hay un montón de factores, una gran cantidad de cosas involucradas. Así que me estoy dedicando a disfrutar lo que tengo ahora. Obviamente, es un sueño hecho realidad estar en la Fórmula 1 y haber tenido esta oportunidad este año. Es algo increíble. Así que trato de no pensar en todo eso que se dice, en qué voy a hacer el año que viene, y trato de disfrutar y hacer lo mejor que pueda este año. Sé que van a venir cosas buenas en el futuro. No estoy preocupado: tengo un gran equipo atrás.

-Comenzaste en los kartings a los nueve años. ¿Qué te llevó a subirte a uno y cuándo comenzaste a sentir que tu futuro estaba en los monopostos?

-Desde muy chico me gustaron los autos, me gustó el automovilismo, el deporte motor. En karting empecé a los nueve, pero mucho antes ya andaba en cuatriciclos, siempre en algo relacionado con los motores y con cuatro ruedas. Ahí entré a las pistas y empecé a fanatizarme con la F1, con el karting, con todo eso. El automovilismo fue el deporte que abracé de muy chico: las carreras de TC y demás. Fui siempre muy fanático. Me di cuenta, un poco más adelante, de que mi sueño máximo era llegar a la F1. Por eso partí hacia Europa. Ya a los 11 o 12 años anhelaba mucho llegar a la F1. Era lo que quería, de modo que empecé a trabajar para ello, pensando en cómo podría llegar. Mi familia siempre me apoyó mucho hasta que, al final, con casi 14 años, llegó la oportunidad de irme a vivir y correr en Europa. Era mi anhelo. Obviamente, lo tomé con las dos manos y dije que sí. Ahí empezó todo, en Europa.

-Argentina recibió con mucha alegría tu llegada a la F1. Y, diríamos, “los planetas se alinearon” con la aparición de sponsors que te ayudaron a hacerlo posible. Con un poco más de 21 años, ¿pensaste alguna vez que tu debut en la F1 sería de la forma en la que fue?

-Nunca, nunca pensé que el debut sería así. Claro, siendo piloto de reserva, uno siempre está preparado para subirse al auto en cualquier momento, y yo lo estaba, tanto física como mentalmente, por si llegaba esa oportunidad. Gracias a Dios, llegó este año. Era algo que queríamos todos en mi equipo, y por lo que trabajamos muy fuerte. Había tenido una free practice un poco antes, en este año, y me fue muy bien. Eso me puso más cerca para cuando el equipo tuviera que hacer esa elección y tomar la decisión. Así que, bueno, uno nunca elige cuando llega a la Fórmula 1, y fue de una manera un poco loca, pero creo que estoy demostrando que merezco mi lugar en la categoría y es lo que estamos tratando de hacer: dejar esa marca en la categoría, que es lo que siempre soñé, que merezco una butaca. Viene todo muy bien y, la verdad, estoy disfrutando un montón todo esto que me está pasando. Realmente no pensaba que iba a suceder de esta manera, pero sucedió… y antes de lo que imaginamos. Obviamente es una alegría enorme y lo estamos disfrutando mucho todos juntos.

-Antes de subir al F1, hiciste muchas horas de simulador. Cuéntanos tres cosas que te “volaron la cabeza” cuando te subiste al FW46, tal vez algo que no esperabas o que sólo pudiste comprobar cuando giraste por primera vez…

-El auto dio un paso grande con respecto al año pasado: cambiaron mucho el balance mecánico con el aerodinámico. Entonces, dependemos más de uno que de otro y eso cambió mucho el auto. Obviamente, el simulador no te “muestra” todo y no sentís lo mismo en la vida real, en la pista, cuando te sientas en el auto, en el circuito; todo es distinto, todo cambia. Fue una cosa nueva para mí en Silverstone, donde, claro, no había usado el auto todavía, no había girado nunca, ya que solamente di un par de vueltas en Abu Dhabi con el auto antiguo y me sentí muy conforme, muy firme; y es un poco lo que me estoy demostrando ahora. Cada vez tengo más confianza con el auto, con el equipo, me siento muy bien arriba del Williams y de a poco fui entendiendo más el auto, familiarizándome un poco más, ya que la Fórmula 1 va muy muy rápido y cuesta mucho, a veces, entender que podés llegar a doblar tan velozmente en una curva, algo que mentalmente es complicado, pero la verdad que es increíble lo que genera un F1. La sensación que le da al piloto, la velocidad es algo único. Así que estoy feliz de poder estar disfrutando este momento, esta experiencia, de estar haciéndolo bien en la F1 en sólo tres carreras, en el poco tiempo que llevo corriendo en circuitos muy complicados, y eso es algo muy bueno. Estoy muy bien, adaptándome todavía al auto y disfrutando de esta gran experiencia. Es un salto enorme comparado con la Fórmula 2. Tuve que cambiar muchas cosas, adaptar mucho mi manejo, pero el equipo me ayudó a hacerlo, así que venimos por un muy buen camino.

-Además del entrenamiento físico que se requiere para soportar el cockpit del FW46, ¿cómo es tu equipo de trabajo y qué haces para lidiar con la presión, con la expectativa de un país que te apoya ciegamente?

-Mi equipo de trabajo es enorme, tengo a María Catarineu y Jamie Campbell-Walter, que trabajan conmigo desde hace mucho tiempo. Después de mi debut en F4, me empezaron a apoyar a ciegas, me dieron una mano gigante, ayudándome a cumplir mi sueño de llegar a la F1. Estoy súper agradecido con ellos. Fue un sueño que teníamos entre todos, entre los tres, y ahora lo llevamos a cabo. Estamos donde queríamos estar, disfrutando entre los tres, porque es un trabajo en equipo. Cada uno poniéndolo todo de su parte, logramos llegar hasta ese lugar, que parecía tan complicado. Y si bien en algún momento pareció que estaba muy lejano y estábamos a punto de rendirnos, al final siempre me dijeron que había que seguir luchando, y yo, la verdad, seguí haciéndolo por mis sueños, pero también gracias a ellos, a todo el apoyo que tuve de mis managers, que nunca me soltaron la mano y siempre me acompañaron a llegar hasta acá. Tuve muchos momentos complicados y siempre trabajé, desde muy chico con mi psicólogo desde los 12 años. Eso me ayudó a estar listo para una situación tan complicada como saltar a un Fórmula 1 más tarde que a mitad de temporada. Fue una locura. Y haber estado tan firme de la cabeza… fue todo gracias a él, al trabajo que hizo durante tantos años y con la preparación que tuvimos que hacer con el tiempo para llegar a este momento. Tener un país atrás, a Argentina, es algo muy lindo. La verdad que lo disfruto muchísimo; no siento ni un poco de presión: solamente lo vivo con alegría. Sé que los argentinos están disfrutando tanto como yo, el tener un piloto de vuelta en la Fórmula 1; que vean cuando me va bien y que se pongan igual de felices como me pongo yo cuando conseguimos buenos resultados… eso es algo que disfrutamos entre todos. Siento que somos un equipo con todos los argentinos, que me empujaron un montón para llegar a donde estamos; y también esto que conseguimos es parte de ellos. Me encanta que estén contentos con todo lo que está pasando este año. Estoy muy feliz de verlos disfrutar con lo que estoy haciendo. Obviamente que seguir por este camino, ver que tengo tanto apoyo de Argentina, es algo único, algo que muy pocos pilotos tienen, ese apoyo enorme del país del que son los pilotos… eso no se ve en el automovilismo. Por eso, ser el representante de Argentina en la Fórmula 1 después de tantos años que no tuvimos un piloto fue algo que soñé: ser yo el que llegaba. Me hubiera fascinado de chico haber tenido un piloto argentino al que poder apoyar; pero no tuve. Ahora ser yo ése por el que los chicos se levantan en la mañana a ver las carreras y con el que se motivan… es algo muy lindo.

-Corriste en Monza, Bakú y Singapur. De todos los circuitos de la temporada de la F1, ¿cuáles son tus tres favoritos y por qué?

-Bakú es uno de mis favoritos. No lo conocía y es un circuito en el que disfruté manejar. No tuve la posibilidad de correr muchos circuitos callejeros en mi carrera deportiva, pero manejar un Fórmula 1 ahí fue muy lindo. La parte del castillo, una de las zonas y curvas más difíciles, creo, del calendario, fue algo buenísimo. De los circuitos que vienen ahora, no conozco ninguno, pero creo que el Circuito de las Américas, por lo que vi en el simulador, será uno de mis favoritos (este reportaje se realizó antes de dicha fecha en la temporada): tiene muchas curvas rápidas, una sección muy veloz. Me han dicho que se disfruta mucho manejar ahí. Es súper rápido, con curvas y contracurvas a muy alta velocidad, muy desafiante para un F1, porque es donde usas toda la carga aerodinámica. Tengo muchas ganas de correr ahí y de acostumbrarme a esas curvas rápidas, que es algo que me falta. Usar toda la carga aerodinámica de un F1 es único. Creo que va a ser un muy lindo de manejar Y el otro circuito entre los tres favoritos es Brasil, São Paulo. Es la carrera que se realiza más cerca de casa que tengo agendada y es un circuito old school, que tampoco conozco, pero que vi muchas veces. Es muy divertido. Así que va a ser una de mis carreras favoritas, incluso por el ambiente y, obviamente, por toda la gente que va a haber. Creo que va a ser un fin de semana para disfrutar entre todos. Estoy con muchas ganas de iniciar la gira por América.

-Ahora viene el GP de Estados Unidos y luego el de México, ambos con vasta audiencia latina… y va a haber mucho público, además del argentino. ¿Cómo está el desarrollo del auto de cara a estos desafíos y cómo te sientes de correr de este lado del océano? Algo más cerca de tu país…

-Va a haber mucha gente latina, muchos argentinos también; así que los espero a todos. Va a ser algo único, tener tanto apoyo de mi país, correr cerca de casa… Eso no lo he hecho nunca aún. Van a ser de mis primeras carreras en América y voy a tratar de disfrutarlas mucho. El auto viene bien y estamos dando pasitos hacia adelante. A partir del GP de Estados Unidos tendré varias mejoras en el auto (este reportaje se realizó antes de dicha fecha en la temporada), y veremos cómo funcionan. Por supuesto, tengo muchas ganas de ver cuáles son los cambios del auto. Tengo muchas expectativas de alcanzar un buen resultado y sumar puntos. Ojalá podamos tener una buena performance en esas tres carreras. Fueron seis años los que el joven de Pilar tardó para alcanzar la máxima categoría del deporte motor; por ello, es más que evidente que, para Franco Colapinto, el tiempo es veloz.

Entrevista a Sven Smeets

Para conocer más del futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1, Forbes México dialogó con Sven Smeets, el director deportivo de Williams Racing, quien se unió al equipo en noviembre de 2021.

De él, vale decir que comenzó su carrera en el automovilismo en 1993, como copiloto en rally, y se convirtió en el navegante de Freddy Loix en 1995, con quien logró numerosos éxitos mientras competía en el Campeonato Mundial de Rally. En 2005, se unió a Citroën como copiloto de François Duval y, juntos, ganaron el rally de cierre de la temporada, en Australia.

Tras tomar la decisión de poner fin a su carrera como copiloto, Smeets permaneció en el mundo de los rallies, asumiendo el papel de Team Manager de Citroën Racing en 2008, consiguiendo múltiples campeonatos de pilotos y constructores. En 2010, combinó ese papel con el de Team Manager del programa LMP1 de Peugeot Sport y luego se trasladó a Volkswagen Motorsport en 2012, convirtiéndose en manager del equipo antes de su debut en el Campeonato Mundial de Rally, en 2013. En ese año de récords, el equipo ganó 10 de las 13 carreras en que participó, consiguiendo los campeonatos de pilotos y constructores en el primer intento, poniendo fin al periodo de dominio de Citroën.

Debido al éxito inigualable del equipo, continuó durante los siguientes tres años, ganando los campeonatos de Pilotos y Fabricantes en 2014, 2015 y 2016, continuando su carrera en Volkswagen Motorsport, convirtiéndose en director de Deportes de Motor en 2016, cargo que ocupó durante cinco años. En su función actual en Williams, Smeets se encarga de la gobernanza deportiva y la representación del equipo en todos los asuntos deportivos relacionados con la FIA, otros equipos y asociaciones de deportes de motor y, en este sentido, desempeña un papel clave en el apoyo a los conductores del equipo, lo que incluye estar al frente de la Academia de Pilotos de Williams Racing, además de tener la responsabilidad general del equipo de carreras.

Así es que, trabajando junto con el equipo de gestión de Williams Racing, Smeets se asegura de que existan la cultura, los recursos y el entorno óptimos para que el equipo tenga éxito y, junto a James Vowles, es el responsable de la llegada del argentino Franco Colapinto a la Fórmula 1.

Para que conozcamos más del proceso de cómo Colapinto llegó a ocupar su sitio en uno de los FW46 del equipo, Smeets nos reveló diversos aspectos del profesionalismo, el talento y, sobre todo, el futuro del joven piloto argentino.

-¿Cuáles serían los tres roles más importantes que tienes como director deportivo en Williams?

-El primero, por supuesto, es asegurarme de que el equipo cumple con las regulaciones deportivas en todo momento, ya sea en la pista o fuera de ella. Porque también hay reglas que se aplican cuando estamos en casa, como, por ejemplo, los periodos de cierre. La segunda cosa que diría que es muy importante, es que la Williams Driver Academy se asegure de que tengamos el talento adecuado y el piloto del futuro. Y, tercero, sin duda, es toda la parte logística, para asegurarnos de que siempre tengamos todo en la pista en el momento adecuado y que la gente esté allí donde debe estar. Este sería el esquema si lo resumimos en tres bloques principales.

-Te han escuchado hablar sobre la importancia de tener a los pilotos del futuro. Con esta premisa, ¿cuál es tu visión o cómo lideras la Williams Racing Driver Academy?

-La idea es tener, cada tres o cuatro años, un piloto que salga de la academia y esté realmente listo para ser piloto de Fórmula 1. Para eso, ahora hemos tomado la decisión de invertir mucho en pilotos muy jóvenes. Hemos visto eso con Dean, por ejemplo, que es un joven de 12 años. Y en el futuro veremos que se unirán a nosotros algunos pilotos aun más jóvenes. Y si debo ser sincero, a estos pilotos todavía les quedan, al menos, siete u ocho años de preparación. Estamos hablando de contar con un piloto de 31 y hasta 33 años. Ésa es la visión que tenemos: invertir ahora en pilotos que serán pilotos de F1 en, digamos, seis u ocho años, y luego repetirlo de forma perfecta.

-¿Puedes contarnos con más detalle cómo fue el proceso de Franco Colapinto desde que entró en la Williams Driver Academy, hasta llegar a la Fórmula 1?

-Franco fue un poco diferente a los pilotos jóvenes que hemos estado manejando. Hemos estado hablando de ello porque se incorporó, digamos, bastante tarde en su carrera. Ya había hecho una temporada de Fórmula 3, pero llegó porque, para ser sincero, alguien me había señalado varias veces su talento. Desde que supe de él, me intrigaron su carrera y su trayectoria profesional. Se fue a Nueva Zelandia e hizo una serie de competencias allí. Luego hizo una temporada completa de LMP2, tanto en Europa como en Asia y, más tarde, regresó a los monoplazas y a la F3. Así que no es la trayectoria profesional que normalmente seguirías. Pero, mirando los resultados, me puse en contacto con su representante y hablamos un poco. En realidad, era un piloto que había logrado mucho con muy poca conducción. Franco es alguien que (y probablemente esto se sepa por el presupuesto) nunca ha tenido las pruebas privadas que se hacen antes de una temporada. Siempre ha tenido las pruebas públicas normales que hacen los equipos para preparar una temporada, pero no había conducido ni por la izquierda, ni por el centro. Y, si nos fijamos en el bajo kilometraje que ha tenido en comparación con muchos otros, en realidad lo ha hecho muy bien. Quiero decir, fue campeón de España en Nueva Zelandia. El que estaba delante de él era Lim y el de detrás era Tenoda. Así que, en realidad, ya estaba luchando con gente de la primera categoría en ese momento. Y luego, creo que hizo la pole en la LMP2, con Nick Devries a su lado. Así que conocemos muy bien muchos nombres. Cuando terminó su primera temporada, donde realmente lo hizo muy bien como novato, empezamos a hablar con Franco y su gente, y finalmente se unió a la academia.

-¿Qué ves en Franco que tal vez no veas en otros pilotos, y qué es lo que lo hace destacar?

-Fue difícil, porque tuvimos bastantes discusiones internas sobre si se uniría a la academia o no. Y eso se debió a su, digamos, inusual trayectoria profesional hasta entonces. Y si miras sólo a través de los resultados puros, dirás que nunca ha tenido grandes resultados. Pero, analizando las temporadas, mirando un poco más en profundidad, pudimos ver su talento. De esta forma, decidimos ficharlo. Es una persona que ha estado seis años viviendo fuera de su país natal, con sus representantes la mayor parte del tiempo, lo que lo convirtió en una especie de "personaje especial". También un poco diferente porque, a la edad en que él se fue de su país, todos vivíamos en casa con mamá y papá… tenemos que ser honestos. Con Franco, todo fue un poco inusual. Lo hizo bastante bien en el simulador desde el principio, sin experiencia, así que lo incorporamos. Él era diferente. En realidad, hubo algunos resultados muy buenos, pero sin conducir mucho.

-¿Cómo has encontrado la adaptación de Franco a la F1 en las primeras tres carreras?

-Seré muy, muy honesto, porque fui uno de los que le dijo que todavía necesitaba un poco más de tiempo: me ha desconcertado por completo. Quiero decir, ya me impresionó en Silverstone porque, literalmente, le dijimos el fin de semana anterior que tenía un día para prepararse… y lo hizo muy bien. Y, luego, nos impresionó con la velocidad que mostró sin kilometraje, pese a lo hecho en Abu Dhabi el año pasado. Entonces, tal vez podamos decir: “Bueno, Monza es una pista más fácil, así que no está tan mal para empezar”. Pero, si miramos a Abu Dhabi, Bakú y Singapur, quiero decir que lo ha hecho increíblemente bien. Y, seré muy honesto, no es lo que esperaba que fuera a ese nivel. Será interesante ver cómo le va en Austin. Es algo nuevo para él, otra experiencia más. Cada GP es algo nuevo para él. Aunque en Austin estará un poco menos tiempo por la falta de sesiones de entrenamientos libres, creo que ha dejado huella de su entrada en Afganistán. Me tomó completamente por sorpresa. Por supuesto, lo esperaba algo bueno, pero, tal vez, mis expectativas eran un poco menores.

-Entonces, ¿cómo podría verse la parrilla de pilotos de Williams F1 para 2025?

-Obviamente, Alex Albon y Carlos Sainz están en los asientos titulares, pero supongo que es el futuro de Franco. Todavía hay tiempo para decidirlo. No obstante, Franco definitivamente se quedará con nosotros en algún tipo de rol. Hemos dicho que lo analizaremos cuando nos acerquemos al final de la temporada, porque hay muchas opciones. Estoy bastante seguro de que será nuestro piloto de reserva como el papel número uno. Definitivamente, hará algunas pruebas de academia, algunas pruebas de TTC para nosotros y por supuesto que conducirá en Williams. Ya hemos visto, en el pasado, que Piastri lo hizo durante un año. Alex lo hizo durante un año en Red Bull, participando en todas las reuniones informativas, trabajando con los otros dos pilotos, haciendo mucho trabajo de simulador. Pero a Franco sólo lo prepararemos mejor. Claro, algunas personas probablemente digan que tal vez ya no necesite preparación, pero todavía tiene mucho que aprender.

-Para finalizar, cuéntanos sobre el progreso de las nuevas promesas de la Williams Racing Driver Academy de este año. Leah, Alessandro, Sasha, Sarah, Dean, Luke o alguno de ellos… cualquier detalle que te llame la atención.

-Todos ellos estarán haciendo algo, por supuesto. A su debido tiempo, anunciaremos los programas de la mayoría de los nuevos pilotos; pero hay miles de fichajes más por venir. Austin será el primero, que, por supuesto, no voy a revelar hoy; pero, repito, será un piloto muy joven, muy interesante y con una trayectoria profesional intensa y, sí, también con un poco de carácter. Es muy agradable estar en la Academia Williams hoy, porque estamos invirtiendo en la juventud, en el futuro del talento y, por ello, son tiempos muy emocionantes.

