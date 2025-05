Franco Colapinto en el GP de Mónaco: mate, glamour y la búsqueda de confianza en el circuito callejero

En un evento conocido por su glamour y velocidad, los pilotos llegaron con distintos estilos. Mientras Lewis Hamilton y Lando Norris optaron por motos de lujo, Pierre Gasly arribó en barco, y Carlos Sainz mostró su lado atlético en bicicleta.

Sin embargo, Franco Colapinto, fiel a sus raíces argentinas, se destacó llegando caminando con su termo y mate en mano. No soltó su tradicional infusión ni siquiera para firmar los numerosos autógrafos que le pidieron los fanáticos que lo rodearon. Incluso, emulando una costumbre que tenía con su excompañero Alex Albon, compartió unos mates con su actual compañero en Alpine, el francés Pierre Gasly, con el espectacular puerto monegasco repleto de yates como telón de fondo.

La presencia y carisma de Colapinto no pasaron desapercibidos. La cuenta oficial de la F1 en Instagram lo bautizó con un divertido y acertado apodo: "Mr. Popular". Este sobrenombre no es una exageración. A pesar de su corta trayectoria en la máxima categoría (apenas diez carreras, nueve con Williams y una con Alpine), Colapinto es considerado una figura de gran magnetismo en el ambiente. Su frescura y simpatía, combinadas con su talento, lo convierten en un personaje encantador para los seguidores. De hecho, desde que Alpine lo ascendió, la cuenta de Instagram de la escudería sumó un millón de seguidores. Fanáticos de diversas escuderías, como Ferrari, McLaren y Sauber, se acercaron a buscar una selfie o un autógrafo del piloto argentino.

En cuanto al desafío deportivo, Colapinto analizó el circuito de Mónaco, que describe como una pista de "alta confianza" y "de baja velocidad". Señaló que es "de las más complicadas del calendario" y "no da margen de error", destacando que la clasificación es crucial porque "no se puede pasar en carrera". Sin embargo, se mostró confiado gracias a su experiencia previa en otros circuitos callejeros como Bakú y Singapur el año pasado. Está seguro de que podrá adaptarse.

Sobre su monoplaza, el Alpine A525, Colapinto reconoció que aún está en proceso de conocerlo, ya que tiene varias diferencias con el Williams que usaba anteriormente. Admitió tener "un alerón medio viejo". Si bien el auto "va bien en curvas rápidas", les "cuesta un poco más" en las curvas lentas. Para mejorar esto, Alpine decidió modificar algunas partes y sacrificar un poco de velocidad en las curvas rápidas para optimizar el rendimiento en las lentas, algo clave para Mónaco. Colapinto cree que este fin de semana "puede ser un buen fin de semana" para Alpine, ya que es un circuito donde el motor no es tan determinante, punto débil del A525. Para él, el objetivo es ir "paso a paso, sesión a sesión".

El piloto argentino se mostró contento con su integración al equipo, afirmando que está "aportando cosas". Destacó que está trabajando "muy bien con Pierre (Gasly)". A pesar de que conocía una versión del equipo que "no se asemeja mucho a lo que es ahora", está lidiando con esa comparación y enfocado en seguir aprendiendo. Colapinto siente que lo que le falta es "correr más carreras" para ganar la confianza necesaria con el auto, algo que solo se logra manejando.

Pero no todo fue automovilismo esta semana. Colapinto tuvo una inusual aparición en la alfombra roja del Festival de Cannes junto a Gasly.

Él mismo bromeó sobre la experiencia: "Yo nunca me pongo una camisa en mi vida. No sabía lo que era un smoking, y me tuve que alquilar uno". Con humor, añadió que le cobraron "una fortuna" por el alquiler, señalando que le salía "más barato la bicicleta que el smoking ese feo".