Franco Colapinto se prepara para la segunda prueba en Bahréin

Franco Colapinto despues de haber participado días atrás de las primeras pruebas con los nuevos autos de la FIA Fórmula 2 en Montmeló, junto al equipo MP Motorsport, el piloto pilarense se subirá por segunda vez al auto con el que competira las 14 fechas que tendrá el campeonato 2024 de F2. Las pruebas seran desde el domingo 11, hasta el martes 13 de febrero y servirá como preparación de cara al inicio del certamen, que será en el propio circuito de Sakhir, el 2 de marzo.

Franco giró por primera vez con la unidad a finales de Enerodonde su auto lució una combinación de colores naranja, verde y negro. Fue en el marco de un shakedown realizado en el circuito catalán, en el que se presentaron en pista los nuevos autos de la categoría.

En la pista asiática, de 5.412 km, tendrá un trabajo más exhaustivo, ya que serán los primeros test oficiales de la categoría, que arrojarán datos importantes y lo acercarán un poco más a la realidad que vivirá en su primera campaña en el escalón previo más cercano a la Fórmula 1.

El homenaje de Franco a la 12

Mediante un posteo en Instagram, Franco Colapinto confirmó con qué número estará corriendo en la F2. Fiel al club de sus amores, el argentino comentó: “Capaz no represente a todos los argentinos, pero si a la mayoría”.

El piloto del MP Motorsport, afirmó en su posteo: "El año pasado tuve la suerte de haber corrido con un número que tanto nos representa a los argentinos por todo el disfrute, éxitos y alegrías que nos trajeron los “10”.. En el 2024 no voy a poder usar el diez, pero no dudé en elegir un numero con el que siempre había querido correr. Que capaz no represente a todos los argentinos pero si a la mayoría… a la mitad más uno para ser exactos jajaja. Tengo muchas ganas de usar el “12” este año y dejar a boquita bien arriba de la F2! "