Franco Colapinto suma valiosos puntos en el sprint de Hungría

Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en la carrera Sprint de la Fórmula 2 disputada en Hungría, donde avanzó desde la duodécima posición hasta la sexta. Gracias a una sanción aplicada al ganador de la carrera, el argentino finalmente se ubicó en el quinto puesto, sumando puntos valiosos para el campeonato.

Colapinto acertó en la estrategia al elegir neumáticos duros, lo que le permitió mantener un ritmo consistente y arrollador durante toda la prueba. "Los blandos iban rápido al principio y después al final también. Las duras son muy malas, tienen mucha degradación, se sobrecalientan y patinás mucho. Es lo contrario a lo que debería ser. Yo estaba bastante seguro con las duras, porque con las blandas no me fue bien en Silverstone porque había poca temperatura. Andan bien con más calor”, comentó Colapinto.

El piloto también reconoció los desafíos enfrentados durante la carrera: “Perdí tiempo con Bearman, que se defendió bien. No tenía tracción para salir apretando, y no tenía buenas salidas. Hay que trabajar para mañana, pero fue una buena carrera, buenos puntos. Lástima lo de ayer que venía para quedar cuarto o tercero y me fui afuera, después no tuve gomas para intentar otra vez".

A pesar de un pequeño error que le costó caro en la clasificación previa, Colapinto logró recuperarse y terminar en una posición favorable. "Un pequeño error que costó caro, hoy recuperé y hay que saber pasar estas adversidades, y lo hice. Estoy contento con la carrera. Si me decían que largando 12º terminaba sexto en Hungría, que es un mini Mónaco, hubiera dicho que sí 100%". cerró.

La victoria en la carrera originalmente correspondió a Richard Verschoor (Trident), pero fue desclasificado por una infracción técnica, otorgando el triunfo a Kush Maini (Invicta). Victor Martins (ART) y el líder del campeonato Isack Hadjar (Campos Racing) completaron el podio. Con este resultado, Franco Colapinto se mantiene en la quinta posición del certamen con 95 puntos.

La Feature Race del domingo, que comenzará a las 5.05 hora local, presentará otra oportunidad para que el piloto argentino demuestre su habilidad y continúe sumando puntos en la competencia.