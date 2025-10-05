Colapinto deslumbra con una primera vuelta inolvidable

Franco Colapinto ha vuelto a demostrar por qué tiene condiciones para mantenerse en la élite del deporte motor, a pesar de pilotar un Alpine al que "no le sobra nada" y que no siempre ofrece las mejores respuestas. Enfrentando dificultades mecánicas y mala suerte que escapan a su dominio, el piloto argentino decidió encarar la carrera principal del Gran Premio de Singapur con muñeca, confianza y valentía.

El joven de Pilar, que había advertido previamente sobre una "estrategia loca", salió a pista con gomas blandas en su monoplaza rosado número 43. Largando desde la 16ª posición de la grilla, Franco movió rápido y vio un hueco a su izquierda, lo que le permitió probar por afuera y sorprender al brasileño Gabriel Bortoleto, de Kick Sauber.

Pero Colapinto no se conformó con esa primera maniobra. En la primera curva, se puso firme en la cuerda (el lado interior) para ganarle la posición a Lance Stroll, de Aston Martin. Acto seguido, en el tramo siguiente, se sostuvo por el exterior para lograr un mejor frenaje que Yuki Tsunoda, de Red Bull. En un despliegue de destreza en el mano a mano, Colapinto logró someter a tres autos que poseían mejor maquinaria que el Alpine.

Gracias a esta secuencia, que el equipo liderado por Flavio Briatore destacó rápidamente en sus redes sociales con un "¡Vamos, Franco!", Colapinto se ubicó 13º tras el primer giro, logrando la mejor escalada entre los 20 pilotos que iniciaron la competición en Marina Bay.

La estrategia "loca" y el final agobiante

La primera parte del trabajo de Colapinto fue aprobada con creces. A pesar de que Liam Lawson, de Racing Bulls y con un motor superior, se encontraba justo delante en el puesto 12, la actuación de Franco destacaba.

Sin embargo, en la vuelta 14, producto de la estrategia "loca" anticipada, Colapinto pasó por boxes para calzarse neumáticos medios, lo que lo hizo retroceder algunos puestos. A partir de ese momento, la carrera se complicó, y Colapinto debió pelear en el pelotón del medio en clara desventaja respecto a los Williams, los Racing Bulls e incluso los Kick Sauber.

El plan del equipo era aguantar el máximo tiempo posible con esas gomas y esperar un safety car que le permitiera volver a boxes para cambiar los neumáticos y así intentar arañar puntos, pero esta situación no se materializó ("no salió"). A pesar del calor agobiante en el sudeste asiático, Colapinto mantuvo la concentración. Sufrió los últimos 15 giros, teniendo incluso que dejar pasar a otros autos más rápidos que venían por detrás. Finalmente, Franco Colapinto cruzó la meta en la posición 16, la misma con la que había arrancado en la grilla, completando, sin embargo, una gran actuación. En contraste, su compañero de equipo, Pierre Gasly, finalizó último.