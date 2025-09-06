Gasly seguirá en Alpine y Colapinto debe esperar la decisión del equipo

Durante el Gran Premio de Italia en Monza, Alpine anunció la extensión del contrato de Pierre Gasly hasta finales de 2028. Con esta decisión, el equipo francés asegura la presencia del corredor de 28 años, que compite en la Fórmula 1 desde 2017 y acumula 168 participaciones, incluida una victoria en 2020 en el mismo circuito donde se dio a conocer la noticia.

La continuidad de Gasly ofrece cierta estabilidad en una temporada complicada para la escudería, que marcha en la última posición del campeonato de constructores con apenas 20 puntos, todos aportados por el francés.

En paralelo, el panorama de Franco Colapinto permanece abierto. El argentino, de 21 años, llegó al equipo a comienzos de este año como piloto de reserva y tomó el lugar de Jack Doohan en mayo, tras la salida del australiano por bajo rendimiento. Desde entonces disputó ocho carreras, aunque no logró sumar puntos. Su desempeño estuvo condicionado por la escasa fiabilidad del monoplaza.

Consultado por la cadena Sky Sports sobre quién ocupará la segunda butaca en 2026, el asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, evitó dar una definición: “No sé todavía, pero hasta el momento Franco está haciendo un buen trabajo. Al principio le faltó experiencia, como a todos los rookies, pero en las últimas carreras fue más consistente. Capaz sea Franco, veremos”.

Mientras Gasly ya tiene asegurado su lugar, Colapinto necesita resultados positivos para fortalecer sus posibilidades de continuar en la Fórmula 1 más allá de esta temporada.