Giro inesperado: el futuro de Colapinto en F1

Reconocimiento crucial tras Singapur

El piloto argentino Franco Colapinto logró un reconocimiento significativo en el Gran Premio de Singapur, incluso por parte de los medios que habitualmente son más exigentes con su rendimiento. Específicamente, el sitio británico The Race, conocido por ser crítico con Colapinto, destacó su actuación y la calificó como “un éxito”.

Este espaldarazo llega en un momento clave, ya que el equipo Alpine está en proceso de definir quién será el compañero de Pierre Gasly el próximo año. Según Flavio Briatore, la disputa por ese asiento se encuentra entre Colapinto y el piloto de reserva Paul Aron. The Race subrayó que el desempeño de Colapinto fue “oportuno” justo cuando el equipo debe tomar esta decisión.

Solidez en el peor monoplaza

A pesar de que Alpine tuvo un fin de semana complicado, marcado por la falta de ritmo y problemas de tracción en el A525, Colapinto se impuso nuevamente sobre su compañero de equipo, Pierre Gasly. El medio británico resaltó que Colapinto mostró solidez incluso con un auto que no le permitía aspirar a resultados mayores.

The Race señaló que, aunque el 16° puesto final no luce impresionante en el papel, Colapinto hizo lo máximo posible con lo que fue considerado el peor coche del fin de semana en Singapur. El rendimiento de Colapinto fue, de hecho, “lo único positivo” para Alpine dada la falta de ritmo del vehículo.

El periodista Edd Straw, de The Race, concluyó que el “éxito discreto de Colapinto fue al menos algo” para Alpine, una carrera que, por lo demás, fue para el olvido.

Estrategia y contraste con Gasly

La actuación de Colapinto cobró aún más valor al considerar las dificultades que enfrentó. El piloto argentino largó con neumáticos blandos y cambió a medios tras solo 14 vueltas, una apuesta estratégica que no le resultó y que lo obligó a luchar intensamente en los tramos finales con gomas que, según él, se estaban “desmoronando”.

Mientras Colapinto se frustraba por las inconsistencias del A525, logrando aún así vencer a Gasly, su compañero de equipo tuvo un fin de semana más complejo: Gasly se quejó de los cambios en el auto y debió largar desde boxes debido a una prueba experimental del equipo.

De esta manera, Colapinto no solo logró superarlo, sino que su desempeño fue una de las pocas notas positivas de la escudería. Incluso los medios más exigentes están comenzando a admitir que Franco Colapinto se ganó respeto tanto dentro como fuera de la pista, y su continuidad en la Fórmula 1 para 2026 parece estar cada vez más cerca de concretarse.