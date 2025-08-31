Golpe duro para Ferrari en Zandvoort: doble abandono y cero puntos

El Gran Premio de los Países Bajos resultó adverso para Ferrari, que no logró sumar unidades tras los abandonos de Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

El primero en quedar fuera fue Hamilton, quien en la curva tres perdió el control de su monoplaza y chocó contra los carteles de publicidad. El piloto británico salió ileso del accidente, aunque el daño en su neumático derecho hizo imposible que continuara en pista.

Más tarde, en la vuelta 53, Charles Leclerc también debió abandonar luego de un toque con Kimi Antonelli. El piloto de Mercedes, que utilizaba neumáticos blandos, intentó superar al monegasco en la misma curva tres, pero la maniobra terminó sin espacio suficiente y derivó en un fuerte impacto.

La acción fue revisada por los comisarios deportivos, quienes sancionaron a Antonelli con 15 segundos de recargo, lo que lo relegó a los últimos puestos de la clasificación final.

De esta manera, Ferrari cerró un fin de semana sin resultados en el circuito de Zandvoort, quedando sin puntos en el campeonato de constructores.