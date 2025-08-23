Valentín Perrone brilla en la clasificación de Moto3 en Hungría

El piloto argentino de Moto3, Valentín Perrone, de tan solo 17 años, tuvo una muy buena clasificación para el Gran Premio de Hungría y largará desde el segundo puesto en la carrera de este domingo. Perrone, que compite para el equipo KTM, registró un tiempo de 1:46,120, quedando a solo 60 milésimas del español Máximo Quiles, también de KTM, quien obtuvo la pole position. Con esta actuación, el joven argentino va en busca de su primer triunfo en la categoría.

Esta destacada clasificación en el Balaton Park Circuit sigue a otra gran actuación en el GP de Austria el fin de semana pasado, donde Perrone había conseguido la pole position. Sin embargo, en aquella carrera un toque con Quiles a dos vueltas del final lo relegó al séptimo puesto. Tras un inicio complicado en la categoría, en el que debió retirarse en las primeras tres carreras, Perrone encontró una gran regularidad, sumando puntos en las últimas diez fechas y logrando incluso un podio en el GP de Países Bajos. Gracias a estos buenos resultados, se acomodó en la duodécima posición del campeonato de Moto3, con 72 puntos. La carrera principal de Moto3 en el GP de Hungría se disputará este domingo.

Marc Márquez, imparable en el sprint de MotoGP

En la categoría reina, MotoGP, el piloto español Marc Márquez (Ducati) continuó con su ritmo aplastante al quedarse con el triunfo en la carrera sprint del GP de Hungría. El podio de esta carrera lo completaron los italianos Fabio Di Giannantonio y Franco Morbidelli, ambos también de Ducati. Otros pilotos que sumaron puntos en el sprint fueron Luca Marini, Fermín Aldeguer, Joan Mir, Marco Bezzecchi, Álex Márquez y Jorge Martín.

Márquez, que va en busca de su noveno título mundial, dominó la carrera de principio a fin para conseguir su decimotercera victoria en carreras sprint en lo que va del año, de un total de 14 disputadas; la restante quedó en manos de su hermano Álex. Con este triunfo, Marc Márquez alcanzó los 430 puntos y le sacó 152 unidades de ventaja a su hermano Álex, quien sumó solo dos puntos por terminar octavo en el sprint. El Gran Premio de Hungría marca la fecha 14 de la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Motociclismo, y la carrera principal se correrá este domingo a las 9:00.