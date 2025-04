Grave accidente de Jorge Martín en Qatar: sufrió once fracturas en las costillas

El campeón mundial de MotoGP, Jorge Martín, protagonizó un impresionante accidente durante la carrera principal del Gran Premio de Qatar, disputada este domingo en el circuito de Lusail.

El incidente ocurrió en la vuelta 14, cuando el piloto español perdió el control de su moto y fue embestido desde atrás por otro competidor. La escena fue impactante: Martín quedó tendido en el asfalto, y la carrera debió ser neutralizada de inmediato.

Asistido por personal médico en la pista, fue evacuado en helicóptero y trasladado al Hospital General Hamad, en Doha. Allí, los estudios confirmaron que sufrió once fracturas costales —ocho en los arcos posteriores y tres en los laterales— además de un neumotórax traumático y una leve inflamación pleural.

Según el parte médico oficial del equipo Aprilia, el piloto no presenta lesiones neurológicas, cervicales ni en órganos abdominales, lo que trajo algo de alivio dentro de la gravedad del cuadro. De todos modos, permanece internado y bajo observación, a la espera de una evolución favorable del cuadro respiratorio.

Horas después del accidente, el propio Martín llevó tranquilidad a sus seguidores a través de un posteo en su cuenta de Instagram. Publicó una imagen desde la cama del hospital, con oxígeno y cables de monitoreo, junto al mensaje:

“Thank God this could have been much worse. I'll try to keep you updated” (“Gracias a Dios, esto podría haber sido mucho peor. Intentaré mantenerlos informados”)

El posteo recibió una avalancha de mensajes de apoyo por parte de fanáticos, colegas y figuras del motociclismo internacional.

Martín había vuelto a competir este fin de semana tras más de dos meses de inactividad por una lesión en la mano izquierda, que había requerido dos cirugías. Su participación en la próxima fecha, prevista dentro de dos semanas en el circuito de Jerez, quedó prácticamente descartada.