Grave accidente en Moto3: el campeón José Antonio Rueda fue hospitalizado tras un choque en la vuelta previa

El Gran Premio de Malasia de Moto3 estuvo marcado este domingo por un violento accidente que tuvo como protagonista al flamante campeón de la categoría, José Antonio Rueda. El piloto español de KTM impactó por detrás al suizo Noah Dettwiler en plena vuelta previa, lo que obligó a detener la actividad en el circuito de Sepang y a asistir de urgencia a ambos corredores.

Según informó su equipo, Rueda sufrió una fractura en una de sus manos, aunque se mantuvo consciente en todo momento. Dettwiler también fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado junto al español en helicóptero a un centro médico de referencia, tras una primera evaluación en la clínica del circuito.

El accidente se produjo entre las curvas tres y cuatro, cuando Rueda aceleraba para calentar los neumáticos y no pudo evitar el contacto con Dettwiler, que circulaba a baja velocidad. La Dirección de Carrera decidió mostrar bandera roja y reorganizar el cronograma del evento.

A raíz del siniestro, la prueba de Moto3 se redujo de quince a diez vueltas, mientras que la carrera de Moto2 se disputó más tarde de lo previsto. El japonés Taiyo Furusato (Honda) consiguió su primera victoria en la categoría, escoltado por Ángel Piqueras y Adrián Fernández.

El argentino Valentín Perrone, también presente en la competencia, finalizó en el décimo lugar, manteniendo esa misma posición en el campeonato de pilotos, donde suma 127 puntos en su temporada debut.