Haas presento la decoración de su F1 VF-24

Como ha hecho ya en otras ocasiones, Haas se ha adelantado al resto de escuderías y ha sido el primero en mostrar el aspecto de su coche para la próxima temporada. La versión del Haas VF-24 vista hoy no es la definitiva. El nuevo F1, en su versión definitiva, saldrá por primera vez a pista el próximo día 11 de febrero.

El equipo Haas terminó la temporada 2023 de Fórmula 1 en el último puesto en el Mundial de Constructores ya que el rendimiento del coche fue pobre y estuvo lejos en todos los circuitos. Estos malos resultados llevaron a Gene Haas, dueño de la escudería, a tomar la decisión de despedir a Gunther Steiner. El experimentado dirigente italiano había capitaneado Haas desde su debut en la F1 en 2016.

La dirección del equipo recayó en Ayao Komatsu, quien ejercía la función de director de ingeniería desde que llegó en 2016 y ha revelado los objetivos del equipo para la temporada 2024 de F1.

“Una vez que lleguemos a Bahréin, sigo pensando que estaremos al final de la parrilla, si no el último”, admitió. “Desde que me convertí en director del equipo, he pasado mucho tiempo hablando con los directivos, tanto en el Reino Unido como en Italia, y están entusiasmados porque es una oportunidad para mejorar y hay áreas de mejora en todas partes.

“La razón por la que nuestro auto con especificaciones de lanzamiento no será lo suficientemente rápido en Bahrein no es por la calidad de la gente que tenemos aquí, sino porque comenzamos tarde y luego nos detuvimos durante dos meses para hacer la actualización de Austin. Realmente desvió recursos, por lo que perdimos tiempo allí, pero el equipo está encontrando buenas ganancias en el túnel de viento, lo que es positivo y, en términos de características, va en la dirección correcta.

“El objetivo es tener un buen programa de pruebas para Bahréin para que al finalizar la prueba tengamos datos de calidad para que el equipo analice y entienda en qué dirección desarrollar el coche. Esto significa comprender con precisión las fortalezas y debilidades del VF-24 y luego elaborar un plan coherente para producir actualizaciones en el automóvil, algo que no ha sucedido antes.

Sobre si el VF-24 sentirá el impacto de estos cambios o si esto será más evidente en 2025, Komatsu respondió: “Una de las cosas que cambiamos fue cómo damos forma a la estructura organizacional para que, como equipo, trabajemos como uno solo”. entender el coche y cómo mejorarlo. Me gustaría pensar que lo primero que veremos del impacto de este cambio será la mejora del coche”.

Nico Hulkenberg y Kevin Magnussen siguen siendo los dos pilotos de Haas, con el piloto de IndyCar Pietro Fittipaldi y la estrella de F2 Oliver Bearman como respaldo como reservas .