James Vowles, jefe de equipo de la escudería Williams en la Fórmula 1, lanzó un comentario significativo hacia Alpine, el equipo donde compite el piloto argentino Franco Colapinto. Vowles, quien mantiene una buena relación con Colapinto y fue clave para su ascenso a la Fórmula 1 el año pasado, cuando disputó los últimos nueve Grandes Premios de 2024, expresó: “Rinde incluso cuando no tiene los sistemas adecuados”.

Vowles, conocido como el “Tío James”, definió a Colapinto como una persona con “tanto talento natural” y destacó que “incluso cuando no tiene los sistemas adecuados y poco tiempo en el coche, él rinde”. Además, enfatizó que Colapinto lo hace con una “pasión argentina”, algo que le agrada del piloto.

Esta declaración de Vowles fue una clara alusión al rendimiento del auto Alpine, que en la actual temporada es considerado el peor de la parrilla en la Fórmula 1. La observación del jefe de Williams también contrasta con las críticas recientes que Colapinto recibió por parte del exjefe de equipo de la escudería, el italiano Flavio Briatore.

A pesar de las tensiones actuales, todo indica que Franco Colapinto continuará en Alpine la próxima temporada. Se espera que la escudería pueda registrar una leve mejora si finalmente se concreta el cambio del motor Renault al de Mercedes.

El próximo compromiso para Colapinto será el Gran Premio de Azerbaiyán, un circuito donde, en 2024, logró su mejor resultado en la categoría al finalizar octavo y sumar cuatro puntos. En la presente temporada, Colapinto aún no ha conseguido puntuar.