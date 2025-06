Kevin Benavides dice adiós a las motos: “No puedo correr como me gustaría”

Kevin Benavides, uno de los grandes íconos del motociclismo argentino y latinoamericano, anunció su retiro profesional de las dos ruedas. A los 36 años, el salteño que hizo historia al consagrarse dos veces campeón del Rally Dakar en motos –algo inédito para un piloto sudamericano–, confirmó que pone fin a una etapa gloriosa de su carrera para enfocarse en un nuevo desafío: correr el Dakar 2026 en autos.

“Venimos batallando hace un tiempo con la última lesión que sufrí, lo que me lleva a tomar esta decisión que me cuesta un huevo. Pero creo que es la más acertada y sensata”, expresó Kevin desde Austria, donde se encontraba rumbo a la sede de KTM, su equipo en las últimas temporadas. La fractura de su brazo izquierdo, provocada por una fuerte caída en mayo de 2023, fue el punto de inflexión: nunca pudo recuperar por completo la fuerza ni la confianza necesarias para volver a competir al máximo nivel. “Todavía no puedo volver a manejar como me gustaba, o como me gustaría. Correr sin estar al 100% no es algo que me pueda permitir”, explicó.

Aunque su idea inicial era llegar al Dakar 2026 y cumplir diez ediciones sobre dos ruedas, el destino lo obligó a cambiar de planes. “Esta no es la manera en que quería retirarme, pero las cosas son como son. También este deporte me ha dado mucho, y soy muy agradecido. Agradezco estar vivo, porque con el accidente estuve muy cerca de pasar para el otro lado”, reflexionó con crudeza.

En un mensaje cargado de emoción, Benavides repasó con orgullo su camino: “De Salta, Argentina, al mundo. Convertirme en piloto oficial, ganar el Dakar dos veces y hacer historia en el rally y en el deporte argentino: esos eran sueños que antes parecían imposibles”. También agradeció a su familia, a su equipo, a los fanáticos y a KTM: “Quiero seguir cerca del equipo, apoyar a mi hermano Luciano y contribuir al deporte desde un nuevo rol”.

Desde KTM, los elogios no tardaron en llegar. Andreas Hölzl, director del Red Bull KTM Factory Racing, destacó que Kevin “aportó pasión, determinación y profesionalismo”, y recordó como un hito la victoria en el Dakar 2023. En la misma línea, Robert Jonas, vicepresidente de Carreras Offroad, remarcó que “más allá de los trofeos, Kevin siempre representó lo que significa ser un piloto de élite”.

Lejos de alejarse del deporte, Benavides ya mira hacia adelante. Su objetivo es claro: competir en la edición 2026 del Dakar en la categoría autos y convertirse en el primer sudamericano en ganar el rally más duro del mundo en ambas disciplinas. Un desafío mayúsculo que lo pondría en la misma línea de leyendas como Stéphane Peterhansel y Nani Roma.

Aún no está definido con qué equipo ni con qué vehículo correrá, pero Kevin ya trabaja para estar listo. Su despedida de las motos no es un adiós, sino el inicio de un nuevo camino. El espíritu del guerrero sigue intacto, con el mismo fuego de siempre.