La F1 espera: la verdad oculta tras la demora de Alpine con Colapinto

La cautela de Alpine frente al rendimiento del argentino

A pesar de la gran expectativa generada en Argentina por la confirmación oficial de Franco Colapinto como uno de los 22 pilotos de la Fórmula 1 para la temporada 2026, desde Alpine han manifestado que la decisión final aún se encuentra "un poco lejos". No obstante esta cautela, la escudería francesa admite abiertamente que las razones para no mantenerlo en el equipo son escasas si su nivel se sostiene.

Steve Nielsen, director general de Alpine, señaló que si Colapinto "sigue rindiendo así, no veo razones para que no siga". Esta postura refleja que el anuncio parece ser solo cuestión de tiempo.

Un piloto en clara evolución

El motivo principal de este optimismo radica en el notable rendimiento reciente del piloto argentino. En las últimas carreras, Colapinto ha dado "señales claras de evolución" e incluso ha logrado superar a su compañero Pierre Gasly.

Este progreso fue reconocido internamente, con Nielsen afirmando que Colapinto "está a la altura de Pierre, lo cual es muy bueno". Un ejemplo de esta superioridad ocurrió en el Gran Premio de Singapur, donde el coche #43 (Colapinto) terminó nuevamente por encima del coche #10 (Gasly) tanto en la clasificación como en la carrera, finalizando 16.º.

Mientras tanto, Colapinto tendrá una nueva ocasión de ratificar su nivel en el próximo Gran Premio de los Estados Unidos en Austin.

Sin competencia real para 2026

Aunque Flavio Briatore, jefe de equipo de facto, intentó plantear una batalla interna por el puesto de segundo piloto para el próximo año, la realidad es que "ya es inocultable que Colapinto no tiene competencia". La otra opción, Paul Aron (el tester), se considera una "apuesta riesgosísima" ya que no ha sumado más que algunas prácticas en la F1. Colapinto, por lo tanto, está ganando una disputa que, según la nota, "nunca existió realmente".

La mirada puesta en la próxima temporada

Alpine tiene especial ansiedad por la llegada del 2026. El equipo atraviesa una temporada para el olvido en 2025, ubicándose último en el campeonato de Constructores con apenas 20 puntos, sumados exclusivamente por Pierre Gasly. El año 2026 representa un "barajar y dar de nuevo" debido a los importantes cambios reglamentarios y el cambio de proveedor de motores, pasando de Renault a Mercedes.

En medio de la dulce espera, hay especulaciones sobre cuándo se dará finalmente el anuncio oficial. No son pocos los que barajan fechas clave en Latinoamérica, como el Gran Premio de México (26/10) o el de Brasil (9/11), lo que podría ser visto como un guiño hacia sus principales patrocinadores latinoamericanos (Claro, Mercado Libre, YPF). Oficialmente, sin embargo, Alpine mantiene la decisión en stand-by.