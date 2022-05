La Fórmula 1 llega por primera vez a Miami 

Después de un emocionante Gran Premio de Emilia Romagna, la Fórmula 1 viaja por primera vez hasta Miami para disputar una carrera.

La cita se disputará en el Autódromo Internacional de Miami, un trazado diseño especialmente para la ocasión alrededor del espectacular Hard Rock Stadium, hogar de la famosa franquicia de los Miami Dolphins de la NFL. Sera el único escenario que debuta esta temporada (el undécimo distinto en EEUU en F1).

Los monoplazas más rápidos del planeta rodarán por los 5,410 km de pista para completar un total de 57 giros. La pista es la culminación de un proceso de desarrollo que simuló no menos de 36 diseños diferentes antes de decidirse por un emocionante diseño de 19 curvas que brinda un ambiente de circuito urbano, no muy diferente al Albert Park de Melbourne.

Esta será la quinta cita del torneo que lidera Charles Leclerc con 86 puntos, aunque vio recortada su ventaja después del trompo que cometió en Imola y la victoria de Max Verstappen, que ya es segundo, seguido por Sergio Pérez, George Russell y Carlos Sainz. En cuanto al mundial de constructores, Ferrari comanda la clasificación con 124 unidades, pero Red Bull sigue de cerca a los italianos, con 113 puntos, mientras que en Mercedes son la tercera fuerza, lejos de ellos.

Pirelli acudirá con los neumáticos de la zona media de la gama: C2 como P Zero Blanco (duro), C3 como P Zero Amarillo (medio) y C4 como P Zero Rojo (blando). Se trata de la combinación más habitual de la temporada, y también de la más versátil.

Horarios del GP de Miami de F1 2022:

Viernes 6 de mayo:

Entrenamientos libres 1: 19:30-20:30

Entrenamientos libres 2: 22:30-23:30

Sábado 7 de mayo:

Entrenamientos libres 3: 18:00-21:00

Clasificación: 21:00

Domingo 8 de mayo:

Carrera: 20.30 (57 vueltas)