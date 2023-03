La Fórmula 1 y el Tottenham firman acuerdo de 15 años

La instalación de alta tecnología en el estadio, que será la única de su tipo en Europa, se abrirá a finales de este año con pistas separadas para adultos y jóvenes, ambas acreditadas por la Asociación Nacional de Karting, lo que la convierte en un futuro lugar potencial para carreras del campeonato nacional de karting. Ubicado debajo de la tribuna sur del estadio, la instalación también incluirá actividades interactivas de deportes de motor y puntos de venta de alimentos y bebidas.

Juntos, la Fórmula 1 y Tottenham Hotspur desarrollarán un nuevo programa de academia de pilotos que tiene como objetivo ampliar el grupo de talentos del automovilismo y ayudar a identificar a la próxima generación de pilotos de F1. La Fórmula 1 y el club ofrecerán actividades educativas para que las escuelas involucren a los jóvenes locales en el automovilismo y muestren oportunidades y trayectorias profesionales en áreas como la ingeniería y el desarrollo de software.

Además, un enfoque clave de la asociación será crear oportunidades de aprendizaje y carrera para los jóvenes locales y traer una mayor diversidad a la industria del automovilismo, particularmente para las mujeres y los grupos subrepresentados. Como parte de la asociación, la F1 también colaborará con Tottenham Hotspur en iniciativas de sostenibilidad que promuevan la responsabilidad ambiental. El compromiso de la Fórmula 1 de ser Net Zero Carbon para 2030 se alinea estrechamente con los objetivos de Tottenham Hotspur, como signatario de 'Race to Zero' del Marco de Acción Climática de Deportes de la ONU, para reducir a la mitad sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y convertirse en cero para 2040.

Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de Fórmula 1 decia: "A medida que continuamos haciendo crecer nuestro deporte, asociarnos con marcas de renombre mundial como Tottenham Hotspur nos permite llevar la Fórmula 1 y el automovilismo a audiencias nuevas y más diversas. La experiencia del karting será un destino y un lugar que las familias, los amigos y los aspirantes a pilotos de todo el mundo querrán visitar y disfrutar, atrayendo a nuevas audiencias y ofreciendo un punto de entrada accesible al mundo del automovilismo".

"Nuestras dos marcas tienen una visión compartida para crear oportunidades profesionales que cambian la vida, promover la diversidad y la inclusión, como a través de la Academia F1 recientemente anunciada, e impulsar la sostenibilidad ambiental. Nuestra asociación innovadora hará que todo esto cobre vida".

"Desde que construimos este estadio, nuestra ambición siempre ha sido ver hasta dónde podemos ampliar los límites para brindar experiencias de clase mundial que atraigan a personas de todo el mundo durante todo el año. Hemos podido traer los nombres más importantes del deporte y el entretenimiento a London N17. Estamos muy entusiasmados con lo que traerá esta asociación a largo plazo con la F1 para nuestras comunidades globales, nacionales y locales", comento Daniel Levy, presidente del Tottenham

David Richards CBE, presidente de Motorsport UK, el organismo rector de los deportes de motor en las cuatro ruedas en el Reino Unido: "Felicito al Tottenham Hotspur y la Fórmula 1 por esta asociación innovadora. Esta nueva instalación de karting se alinea perfectamente con la misión de Motorsport UK de inspirar y permitir que más personas participen en nuestro deporte en un entorno seguro, justo, divertido, inclusivo y progresivo. Espero ver a más personas disfrutar del karting, pero sobre todo ver un mayor nivel de diversidad entre los visitantes".