Un refrán anglosajón asegura que “no hay que poner todos los huevos en la misma canasta”. Básicamente se refiere a no apostar todo a una sola opción, especialmente si hay más sobre el lienzo. Pues bien, Ducati decidió jugarse todas las fichas a todo o nada y anunció a Marc Márquez como piloto del equipo oficial para 2025, en el que tendrá a Pecco Bagnaia como compañero. La comunicación de la casa de Borgo Panigale de subir al hexcampeón de MotoGP a la formación de fábrica provocó cataclismo en el Mundial, todo antes de llegar al GP de Assen, octava cita. Tan grande fue el cimbronazo que generó la decisión de la marca italiana que en Assen comenzó un nuevo torneo dentro de la misma temporada.

Bagnaia ganó en Países Bajos y eso es un aliciente gigante para Gigi Dall’Igna, el pope de Ducati. El panorama del Mundial quedó enrarecido. Porque Jorge Martín llegó como líder a Países Bajos, pero Martín era una cosa hasta Mugello y otra desde Países Bajos para la casa italiana. El español integra el equipo satélite Pramac y corre con una Ducati 2024, con las mismas especificaciones que la de Pecco, pero decorada de otra manera. El madrileño hizo todos los deberes para ser ascendido al equipo de fábrica: ganó carreras, peleó el torneo de 2023 (fue subcampeón de Pecco) y en esta temporada siguió en la pelea bien arriba. Merecía el salto y hasta se lo habían otorgado: lo recibieron en el GP de Italia con el anuncio de que sería corredor oficial en 2025. El plan de la cúpula de Ducati era que Márquez se mudara de Gresini (utiliza Ducati de la temporada anterior) a Pramac para contar con las mismas armas que los oficiales. Pero el catalán pateó el tablero y dijo que no. ¿Entonces? Al bueno de Martín le palmearon el hombro, le dieron las disculpas del caso y rápidamente anunciaron a Marc.

Martín reaccionó rápido y firmó con Aprilia. Entonces, ¿Ducati permitirá que el Mundial 2024 se vaya para el lado del español y se lo lleve a la casa de Noale? Parece difícil, más teniendo en la contienda a Bagania y hasta a Márquez, aunque un poco más rezagado. Pero si algo faltaba, antes de llegar a Assen, Pramac también pateó el tablero: anunció que se termina su relación con Ducati y firmó por siete años con Yamaha. Así, la marca japonesa tendrá cuatro motos en pista a partir de 2025. ¿Alguien imagina que Ducati, entonces, dejará así nada más la corona en poder de Martín para que se la lleve a Aprilia y que el equipo se vanaglorie por un título con el logo del diapasón? Ya no es difícil, es imposible.

Paolo Campinoti, el hombre fuerte de Pramac, aseguró que no se trató de dinero la decisión de asociarse a Yamaha. Y en cuanto a la decisión de subir a Márquez al team oficial, fue claro en declaraciones a Sky: “La elección de Ducati nos dejó un poco descolocados, y por eso escuchamos con convicción la oferta de Yamaha, partiendo de la base de que el proyecto que Ducati está haciendo ahora es diferente que en el que creíamos nosotros. Hubo falta de perspectiva, porque se trabaja por un objetivo. La decisión de no fichar a Jorge Martín, que lidera el Mundial y ya ha ganado varias carreras, es una decisión que no compartimos. Se han llevado al Cristiano Ronaldo de MotoGP, pero Cristiano Ronaldo trae consecuencias".

Pero ganó Pecco en Assen y en Ducati respiraron todos. Aunque pusieron los huevos en la misma canasta. Porque tras el anuncio de Márquez, se fue Martín, Pramac y Enea Bastianiani (firmó con KTM). Pero las firmas siguieron, porque también Marco Bezzecchi dejará las filas de Ducati y será el compañero de Martín en Aprilia.

En el medio de todo esto, le preguntaron a Bagnaia por la llegada de Marc: “A mí no me consultaron”, fue la escueta respuesta. Antes del anuncio, el turinés había dicho que le gustaba la paz que había en el box con Bastianini al lado. Todo un mensaje. ¿Seguirá la paz? Por lo pronto, ya hubo un encontronazo en pista entre Márquez y Pecco en Portugal…

Pero ganó Pecco en Assen y, si bien todavía Martín sigue siendo el líder, el campeón está cada vez más cerca. Por ahora todo parece ir por los carriles que esperan en Ducati.