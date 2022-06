La última fecha del TCR South America en tierras brasileñas

El TCR South America cierra su paso por Brasil con la tercera fecha del campeonato 2022 en el Autódromo Internacional Ayrton Senna de Goiania. A diferencia de Interlagos, esta etapa volverá al formato tradicional de dos carreras durante el fin de semana.



Una vez más, el TCR South America contará con la participación de casi una veintena de vehículos de seis marcas diferentes. Entre los pilotos se destaca el estreno del brasileño Alceu Feldmann en el CUPRA del W2 Pro Gp y el debut como piloto titular del uruguayo Federick Balbi en un Peugeot 308 TCR del PMO Racing.



La categoría visita por primera vez el autódromo de Goiania, ubicado a poco más de 200 kilómetros de Brasilia, se caracteriza por un trazado rápido con doce curvas y una extensión de 3835 metros.



El cronograma estará conformado en tres días. El viernes habrá un shakedown y un entrenamiento libre. El sábado será una extensa jornada con la segunda practica, la clasificación y la primera carrera y el domingo solo se correrá la segunda y última competencia del fin de semana.



El campeonato es liderado por el Lynk & Co #7 de Fabricio Pezzini con 152 puntos, seguido por el CUPRA #77 de Raphael Reis con 141 y el Lynk & Co #33 de Manuel Sapag con 109.



CRONOGRAMA – FECHA 3 – AUTÓDROMO INTERNACIONAL AYRTON SENNA



VIERNES 3 DE JUNIO DE 2022

12:00 – 12:20 Shakedown

15:10 – 15:40 Entrenamientos 1



SÁBADO 4 DE JUNIO DE 2022

09:00 – 09:30 Entrenamiento 2

11:40 – 12:00 Q1

12:10 – 12:20 Q2

15:00 Carrera 1 - Apertura de boxes

15:10 Carrera 1 - Cierre de boxes

15:12 Carrera 1 - Placa de 5 minutos

15:17 Carrera 1 - Vuelta previa

15:20 Carrera 1 – Largada (15 vueltas o 30 minutos)

15:50 Carrera 1 – Final

15:50 – 16:00 Carrera 1 – Podio



DOMINGO 5 DE JUNIO DE 2022

08:25 Carrera 2 - Apertura de boxes

08:35 Carrera 2 - Cierre de boxes

08:37 Carrera 2 - Placa de 5 minutos

08:42 Carrera 2 - Vuelta previa

08:45 Carrera 2 – Largada (17 vueltas o 35 minutos)

09:20 Carrera 2 – Final

09:20 – 09:30 Carrera 2 – Podio



LISTA DE INSCRIPTOS



W2 PRO GP

#77 Raphael Reis – CUPRA TCR

#17 Alceu Feldmann – CUPRA TCR



COBRA RACING TEAM

#10 Adalberto Baptista – Audi RS3 Sedan 8V SEQ

#03 Bia Figueiredo – Audi RS3 Sedan 8V SEQ

#37 Guilherme Reischl – Audi RS3 DSG



SQUADRA MARTINO

#34 Fabio Casagrande – Honda Civic FK7

#26 Juan Angel Rosso – Honda Civic FK7

TBC – Honda Civic FK2



PMO MOTORSPORT

#07 Fabricio Pezzini – Lynk & Co 03 TCR

#33 Manuel Sapag – Lynk & Co 03 TCR

#5 Marcio Basso – Lynk & Co 03 TCR



PMO RACING

#60 Juan Manuel Casella– Peugeot 308 GTI TCR

#15 Enrique Maglione – Peugeot 308 GTI TCR

#87 Franco Farina – Peugeot 308 GTI TCR

#24 Federick Balbi – Peugeot 308 GTI TCR



CROWN RACING

#22 Gabriel Lusquiños – Honda Civic FK7

#55 Renato Braga – Honda Civic FK7



SCUDERIA CHIARELLI

#35 Pedro Aizzao – Hyundai Elantra

#12 Edson Reis – Hyundai Elantra



PROP CAR RACING

TBC – Alfa Romeo Giulietta

TBC – Alfa Romeo Giulietta

Fuente: TCR South America