Los argentinos Bernardo Llaver y Fabián Yannantuoni fueron los ganadores del fin de semana en Velopark (Brasil) del TCR South America. A solo quince minutos del inicio de la primera carrera comenzó a llover lo que hizo que se decretará condición de pista húmeda. En la pole largaba el argentino Ignacio Montenegro y a su lado estaba el brasileño Rafael Suzuki. Desde la tercera colocación, Llaver saltó a la punta antes de la primera curva y mantuvo la posición hasta la bandera a cuadros.

La atracción de la competencia estuvo en el segundo pelotón donde Suzuki, Juan Ángel Rosso y el uruguayo Juan Manuel Casella, peleaban por el último escalón del podio. Por la lluvia, tuvo que salir el auto de seguridad hasta faltando diez minutos. De ahí hasta el final, el Corolla #17 del Toyota Team Argentina pudo hacer una diferencia a Montenegro que finalmente terminó segundo en el TCR South America Finalmente, el tercer lugar se lo llevo Suzuki después de aguantar a Rosso y Casella que finalizaron cuarto y quinto, respectivamente.

“Es mi segunda victoria consecutiva en el TCR y la tercera contando otra categoría en la que compito, así que estoy en un buen momento. El estado de la pista era difícil. Es complicado cuando cambia la pista. El agua llega, cambia repentinamente, se forman charcos y sin duda quedarse delante mejora mucho la visibilidad. Creo que esto fue muy importante al principio. Era el momento clave de la carrera para saltar primero antes de la primera curva porque luego se hace más difícil para los que van detrás por la visibilidad.” decia Bernardo Llaver

La segunda carrera otra vez tuvo a la lluvia como invitado. Posiblemente esta competencia fue una de las mejores de la temporada 2023 del TCR South America. Siete autos llegaron a la última curva en fila india después de haber corrido los treinta minutos con una condición de pista húmeda.

Yannantuoni logró dominar en todo momento soportando varios ataques de Sapag y Reis en el final. Al final cruzó la meta el Toyota #5 del argentino de Paladini Racing, seguido por el CUPRA #77 de W2 Pro GP y de su compañero de equipo Rosso. Luego los comisarios sancionaron al brasileño por un toque a Sapag cuando promediaba la carrera que lo relegó hasta el cuarto lugar de la general. Con esta decisión, el Paladini Racing logró el 1-2 y el Corolla #33 del Toyota Team Argentina finalizó en el tercer lugar.

“Contento porque logramos otro triunfo, si bien no teníamos el auto más rápido. Pudimos ganar en una condición de pista difícil donde fue cambiando y sobre el final empezó a llover mucho. Fueron cambiando los rivales, primero estuvo Sapag cerca, después Rosso y luego Reis. La verdad que no teníamos el auto más rápido pero hicimos una gran carrera porque no cometimos errores y pudimos ganar dos fines de semana consecutivos Es muy bueno para nosotros porque no tuvimos un buen inicio de año pero no estamos acomodando en este último tiempo.” comentaba Fabián Yannantuoni

La próxima carrera será el fin de semana del 21 y 22 de octubre en el Autódromo Velocitta de Brasil.