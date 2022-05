Loeb confirma su participacion el rally safari

El nueve veces campeón del mundo actualmente está disputando rondas seleccionadas con el equipo británico, apareciendo más recientemente en el Vodafone Rallye de Portugal la semana pasada, donde se retiró del liderato después de que un error lo vio chocar con una pared.

M-Sport Ford confirmó el viernes por la mañana (27 de mayo) que Loeb regresará para la sexta ronda del Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA, marcando su primera participación en Kenia desde 2002, cuando condujo un Citroën Xsara al quinto lugar.

El francés volverá a ser copilotado por Isabelle Galmiche, quien también lo guió a una victoria general en el debut de la pareja con Ford en el Rallye de Montecarlo en enero. Se alineará junto a otros pilotos de Puma, Craig Breen, Gus Greensmith y Adrien Fourmaux.

“Fue bueno ver que fuimos competitivos en Portugal con el Puma, y ​​es bueno saber que el auto es muy rápido y competitivo en tierra”, dijo Loeb.

“Esto es algo muy diferente a Portugal. No conozco la versión actual del rally, pero he visto algunos videos de las etapas y son muy diferentes, parecen ser irregulares con piedras muy grandes.

“Kenia es bastante sorprendente; Creo que es el rally del que tengo más recuerdos. En 2002, el rally fue muy diferente. La etapa más larga tenía 120 km de largo y todos teníamos un helicóptero sobre nuestros autos anunciando toda la vida salvaje a la que nos acercábamos en el escenario.

“Ahora es muy diferente y se parece más a un rally típico del WRC, pero la diferencia para mí, en comparación con Portugal, es que no tengo experiencia en estas etapas. Siempre es mucho más complicado cuando llegas a un rally en el que nunca antes has hecho etapas. No lo pondrá fácil, pero estoy muy feliz de ir”, agregó.

El anuncio de Loeb se produce pocos días después de que su compatriota y ocho veces campeón mundial Sébastien Ogier también revelara una entrada para el encuentro de África Oriental.

Ogier logró la victoria en el evento con sede en Naivasha el año pasado cuando el Safari regresó al WRC luego de una ausencia de 19 años. Conducirá un GR Yaris para Toyota Gazoo Racing.

El director del equipo M-Sport Ford, Richard Millener, expresó su alegría por dar la bienvenida a Loeb y Galmiche al equipo.

“Estamos encantados de tener a Séb e Isabelle de nuevo con nosotros”, dijo. “Séb obviamente tiene un historial fantástico en eventos de tierra y su desempeño en el Rallye de Montecarlo y Portugal, mientras duró, nos mostró de lo que él y este auto son capaces.

“Siendo el Safari Rally Kenia todavía una edición bastante nueva en el calendario, tenemos un campo de juego bastante parejo y creo que con Séb en el equipo realmente podemos mostrarles a todos lo que Puma puede hacer”.

Safari Rally Kenya comprende 19 etapas especiales que cubren casi 365 km de competencia.

Fuente: WRC