Manuel Sapag gana la quinta fecha TCR South America en Uruguay

Con una escalada del noveno al tercer puesto en la carrera 1 y una victoria de punta a punta en la 2, Manuel Sapag fue el ganador de la quinta fecha de la temporada 2022 del TCR South America disputada en el circuito Victor Borrat Fabini de El Pinar. Rápido desde los entrenamientos libres del viernes, el argentino del Lynk & Co #33 ganó por primera vez en la categoría y cerró el día como el piloto con máxima puntuación del fin de semana.

“Todo salió bien, agradezco al equipo y a todos los que me apoyan. Finalmente conseguí mi primera victoria en TCR. Estaba con buen ritmo pero preocupado por los pilotos que venían detrás e iba preguntando para mantener el ritmo, cuidar los neumáticos y mantener la diferencia. Al final aceleré para asegurar la victoria”. Comentaba Manuel Sapag



El carlospacense Juan Ángel Rosso fue dominante en la carrera 1, donde convirtió la pole en victoria con el Honda Civic #26. El líder del campeonato, Fabricio Pezzini, se recuperó de un sábado problemático y cerró con dos top 5, luego de las sanciones impuestas por los comisarios a Maglione, Reis y Rosso.



“En la primera carrera tuve una largada correcta porque me cuidé por lo que me pasó en Goiânia. Los tres primeros largamos iguales pero me sorprendió Enrique Maglione que incluso me pasó en la curva 1, pero pude recuperar la posición y completar una carrera inteligente”. Juan Ángel Rosso



Las carreras fueron bastante similares. En la primera Rosso tomó la punta en la largada y no la abandonó hasta la bandera a cuadros. La pelea estuvo en el medio del pelotón donde Sapag recuperó desde el fondo, donde largaba por un sanción por el cambio de motor entre fechas, para llegar en tercer lugar y el uruguayo Enrique Maglione que tuvo una largada brillante para ubicarse segundo y mantenerse hasta cruzar la meta. El Top 5 se completó con el brasileño Raphael Reis y el Pezzini.



En la segunda el que tomó el mando desde el inicio fue Sapag y mantuvo un gran ritmo para llevarse su primera victoria en el TCR South America. El podio estuvo conformado por el brasileño Pedro Aizza y Reis, que finalmente fue sancionado con veinte segundos por falsa largada y se retrasó hasta la séptima colocación. El que ascendió a ese lugar fue Pezzini que también se vio beneficiado por el recargo de quince segundos para Maglione por un toque en la primera curva de la carrera. Otro que también tuvo una sanción de veinte segundos fue Rosso, trás un accidente con Franco Farina con el auto de seguridad en pista.



Con todos estos recargos, que quedan en suspenso ante una apelación de los pilotos, el Top 10 quedó conformado con Sapag, Aizza, Pezzini, Alceu Feldmann, Farina, Fernando Rama, Reis, Maglione, Fabio Casagrande y Rosso.



El TCR South America volverá a la acción en Termas de Río Hondo (Santiago de Estero, Argentina) el 27 y 28 de agosto. Una carrera que será en formato endurance que tendrá grandes invitados internacionales como los argentinos Néstor Girolami y Esteban Guerrieri y el uruguayo Santiago Urrutia.