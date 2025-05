Max Verstappen anunció el nacimiento de su hija en la previa del Gran Premio de Miami

El piloto neerlandés Max Verstappen anunció el nacimiento de su hija Lily a través de una publicación en sus redes sociales. “Bienvenida al mundo, dulce Lily. Nuestros corazones están más llenos que nunca: sos nuestro mejor regalo. Te queremos mucho”, escribieron junto a una imagen familiar que muestra al piloto de Red Bull y a la modelo brasileña Kelly Piquet, hija del mítico tricampeón mundial Nelson Piquet, visiblemente emocionados.

El nacimiento de Lily se produjo en la previa al Gran Premio de Miami, y el equipo Red Bull autorizó a Verstappen a ausentarse del tradicional Media Day por motivos familiares. El anuncio oficial se realizó el viernes 2 de mayo. Tras presenciar el parto en Niza, el piloto viajó en su jet privado y aterrizó en Miami cerca de las 20 horas locales del jueves, horas antes del inicio de la actividad en pista.

Lily es la primera hija en común entre Verstappen y Kelly Piquet. El neerlandés ya ejerce además un rol paternal con Penélope, hija de la modelo nacida en 2019 durante su relación anterior con el expiloto ruso Daniil Kvyat. En distintas publicaciones, Verstappen ha demostrado un vínculo cercano con la niña, a quien ha acompañado en diversos eventos familiares.

Consultado previamente sobre cómo la paternidad podría afectar su carrera, Verstappen había señalado: “Ya lo he hecho, así que no es algo completamente nuevo para mí. Ahora está en mi ADN, digámoslo así. Me centro en las carreras y luego vuelvo con mi familia. Sé que el bebé estará en buenas manos”.

El nacimiento generó múltiples reacciones en el paddock. Nico Hülkenberg, piloto de Haas y el único otro padre en la parrilla, comentó en tono distendido: “Espero que sea una buena durmiente. Nosotros tuvimos suerte, y hay muchas cosas bonitas y nuevas por descubrir”.

Mientras tanto, Verstappen ya se encuentra en Miami para disputar la clasificación sprint y la carrera principal del fin de semana. Red Bull evalúa además introducir una nueva especificación del fondo plano del monoplaza, originalmente prevista para el Gran Premio de Imola.

En cuanto a su futuro, pese a tener contrato con Red Bull hasta 2028, surgieron versiones que lo vinculan con otros equipos como Mercedes o Aston Martin. Christian Horner, jefe de la escudería, aseguró: “Max es una parte importante de nuestro equipo. Está muy involucrado en todo lo que hacemos. Hay mucho ruido externo, pero internamente no existe”.

“Tiene contrato hasta 2028. Y si no podemos darle un coche competitivo... entonces, inevitablemente, surgirán dudas. Pero está totalmente comprometido. Este equipo le ha dado un coche con el que ha ganado 64 Grandes Premios y cuatro campeonatos mundiales”, concluyó Horner.