MotoGP vuelve a Argentina con Marc Márquez como gran atracción en Termas de Río Hondo

El Campeonato del Mundo de MotoGP vuelve este año a Argentina con su gran cita en el circuito internacional de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. Del 14 al 16 de marzo, los fanáticos podrán disfrutar de tres días de pura acción y adrenalina en un evento que contará con la presencia de destacados pilotos, como el español Marc Márquez, quien regresa a Argentina después de su última participación en 2019. Márquez, seis veces campeón mundial, llega a esta edición con una victoria reciente en Tailandia, lo que eleva aún más la expectativa por su desempeño en el circuito de Termas.

“Sé que aquí en Argentina, la mayor parte de los años he podido pilotar bien, pero también he cometido algunos errores. Así que ya veremos si podemos arrancar de la forma correcta en el FP1, porque así será más fácil el fin de semana”, señaló el piloto de Ducati Lenovo Team, quien ha ganado en Argentina en tres ocasiones (2014, 2016 y 2019).

Otro de los grandes atractivos será el joven Valentín Perrone, de 17 años, quien representará a Argentina en la categoría Moto3. Perrone, quien debutó en Tailandia con el equipo KTM Red Bull Tech3, no pudo completar su primera carrera por una caída, pero mostró una actitud positiva tras el incidente: “Fue un fin de semana bueno, positivo, donde aprendí bastante.

Seguimos dando pasitos”, afirmó el piloto, quien destacó la dificultad de la categoría. “Moto3 es una categoría complicada y fue más duro de lo que esperaba. Los 26 pilotos corremos con la misma cilindrada y están los mejores del mundo”, agregó.

A pesar de la emoción por la vuelta de Marc Márquez y el debut de Perrone, el campeón vigente, Jorge Martín, quien no pudo viajar a Argentina debido a su recuperación tras un accidente en la pasada temporada. Martín, quien se hizo presente de manera virtual en la rueda de prensa previa al Gran Premio, indicó que su recuperación está siendo más lenta de lo esperado: “Está siendo difícil, no es mi momento, me está costando recuperarme tan rápido como me gustaría”, comentó.

Horarios del fin de semana

Las actividades en pista comenzarán el viernes 14 de marzo, con las sesiones FP1 y PR para las tres categorías principales: Moto3, Moto2 y MotoGP. Los pilotos de MotoGP tendrán su primera sesión a las 10:45 hora local. El sábado 15 de marzo se realizará la clasificación y, por la tarde, el Tissot Sprint a las 15:00 horas. El día culminará con el Gran Premio de MotoGP el domingo 16 de marzo, con la carrera programada para las 15:00 horas.

Programa completo del fin de semana:

Viernes 14 de marzo

09:00-09:35: PRÁCTICA LIBRE 1 Moto3

09:50-10:30: PRÁCTICA LIBRE 1 Moto2

10:45-11:30: PRÁCTICA LIBRE 1 MotoGP

13:15-13:50: PRÁCTICA LIBRE 2 Moto3

14:05-14:45: PRÁCTICA LIBRE 2 Moto2

15:00-16:00: PRÁCTICA LIBRE 2 MotoGP

Sábado 15 de marzo

08:40-09:10: PRÁCTICA LIBRE 2 Moto3

09:25-09:55: PRÁCTICA LIBRE 2 Moto2

10:10-10:40: PRÁCTICA LIBRE 2 MotoGP

10:50-11:05: CLASIFICACIÓN 1 MotoGP

11:15-11:30: CLASIFICACIÓN 2 MotoGP

12:50-13:05: CLASIFICACIÓN 1 Moto3

13:15-13:30: CLASIFICACIÓN 2 Moto3

13:45-14:00: CLASIFICACIÓN 1 Moto2

14:10-14:25: CLASIFICACIÓN 2 Moto2

15:00: SPRINT MotoGP Tissot (12 VUELTAS)

Domingo 16 de marzo

10:40-10:50: WARM UP MotoGP

12:00: CARRERA Moto3 (18 VUELTAS)

13:15: CARRERA Moto2 (21 VUELTAS)

15:00: GRAN PREMIO DE MotoGP (25 VUELTAS)

CONFERENCIA DE PRENSA (posterior a la carrera)

El regreso del MotoGP a Argentina promete ser una experiencia única, con grandes emociones y la participación de figuras destacadas como Marc Márquez y el joven Perrone.