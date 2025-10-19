El Gran Premio de Estados Unidos terminó con temperatura en el box de Alpine.

Más allá del nuevo triunfo de Max Verstappen, todas las miradas se posaron en el duelo interno entre Franco Colapinto y Pierre Gasly, que volvió a dejar chispas y un cruce en plena carrera.

Cuando faltaban apenas dos vueltas para el final, el argentino venía con mejor ritmo y logró superar al francés, que giraba más lento con neumáticos desgastados. Pero desde el equipo llegó una orden que desató la polémica:

—“Necesitamos que mantengas la posición”, le dijo su ingeniero por radio.

Colapinto no dudó y respondió con fastidio:

—“¿Es en serio? Pero él viene más lento que yo.”

Aun con la instrucción en el aire, Franco siguió adelante y se mantuvo por delante de Gasly, marcando una clara señal de disconformidad con las decisiones del equipo.

El episodio recordó lo ocurrido semanas atrás en Monza, cuando una orden similar lo obligó a levantar y dejar pasar a su compañero, justo cuando estaba cerca de sumar puntos por primera vez en la temporada.

En Alpine aseguran que se trató de una “cuestión estratégica”, aunque puertas adentro saben que la tensión ya se siente. Colapinto completó la carrera en el puesto 17°, mientras Gasly terminó 19°.