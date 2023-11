Pero nada literalmente, porque ni tan siquiera arrancó. La empresa no parecía sencilla, ni mucho menos, porque en pole estaba Max Verstappen, el enorme dominador de la categoría, pero Charles Leclerc ocupaba el segundo cajón. Y, quién sabe. Una estrategia bien pergeñada, un error del neerlandés, alguna ayuda divina… Pero nadie se imaginaba que el monegasco iba a cometer un error casi de principiante en la vuelta previa e iba a dejar su SF-73 roto y estacionado en un parque del autódromo de Interlagos.

La decepción de Leclerc era notoria. Sacó su auto del sector donde había quedado golpeado, pero los daños eran grandes tras el fuerte trompo y despiste. No le quedó más remedio que sacarlo fuera de los límites, estacionarlo en un sector parquizado y volverse caminando al box de la Scuderia.

Una vez en el corralito de prensa, el piloto de Ferrari dio su versión sobre el insólito abandono antes de comenzar el Gran Premio: “Nunca me pasó algo así, de repente perdí todo. No sé qué ocurrió, si fue algo hidráulico. Pero me quedé sin frenos, no giraba el volante, nada. Es una lástima porque largaba en una muy buena posición pensando en la posibilidad de luchar por el segundo lugar en la Copa de Constructores”.

El incidente trajo a la memoria otro GP para el olvido de Charles en Mónaco 2021, justo en su casa. En aquella ocasión, Leclerc tenía el tiempo de pole en clasificación y al buscar mejorar su tiempo, terminó con un despiste y golpeó mucho su Ferrari. Sin embargo, de todas maneras, iba a largar desde el primer cajón. Pero en la vuelta de formación se encontró que la caja de cambios de su SF21 no andaba bien y debió abandonar antes de poder partir.

Para la Rossa fue un golpe muy fuerte en el objetivo de luchar con las Flechas de Plata. Antes de la carrera paulista, el team alemán le llevaba 24 puntos a los italianos. Todo quedó en manos de Carlos Sainz, el único representante de los coches rojos en pista.

En algún momento, Leclerc se ilusionó con la chance de volver a la carrera. Fue cuando salió la bandera roja luego de la accidentada largada. El destrozado Williams de Alex Albon tras un roce con Nico Hülkenberg y el golpe con Kevin Magnussen, obligó a parar la actividad y todos viajaron raudamente a boxes. Leclerc aceleró el paso a su pit, pero ya no había caso. Una vez que se limpió la pista, se acomodaron las barreras de contención y todo estaba ordenado, finalmente la competencia se largó nuevamente, 35 minutos después de la partida inicial.