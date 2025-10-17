Colapinto arrancó firme en Austin y va por más en la Sprint

Franco Colapinto puso primera en el GP de Austin y cerró la FP1 con buenas sensaciones al mando del Alpine A525.

El argentino finalizó 16°, a poco más de 1.3 segundos del líder, Lando Norris, que se quedó con el mejor tiempo (1:33.294).

En una tanda marcada por las altas temperaturas y el escaso tiempo en pista, solo una práctica antes de la qualy Sprint, Colapinto aprovechó para seguir adaptándose al auto y al exigente Circuito de las Américas, donde ya había brillado en categorías menores.

El top 5 lo completaron Hülkenberg, Piastri, Alonso y Verstappen, todos separados por menos de cuatro décimas.

Más allá del resultado, el argentino mostró solidez en ritmo de carrera y se mantuvo por encima de su compañero Gasly, dejando buenas señales de cara a lo que viene.

Cronograma del GP de Austin Viernes 17:

Clasificación Sprint: 18:30

Sábado 18:

Carrera Sprint: 14:00

Clasificación general (Qualy): 18:00

Domingo 19: