Colapinto arrancó firme en Austin y va por más en la Sprint
El piloto argentino completó la primera práctica del GP de Estados Unidos y terminó 16° con el Alpine. Más tarde habrá acción por la clasificación Sprint.
Franco Colapinto puso primera en el GP de Austin y cerró la FP1 con buenas sensaciones al mando del Alpine A525.
El argentino finalizó 16°, a poco más de 1.3 segundos del líder, Lando Norris, que se quedó con el mejor tiempo (1:33.294).
En una tanda marcada por las altas temperaturas y el escaso tiempo en pista, solo una práctica antes de la qualy Sprint, Colapinto aprovechó para seguir adaptándose al auto y al exigente Circuito de las Américas, donde ya había brillado en categorías menores.
El top 5 lo completaron Hülkenberg, Piastri, Alonso y Verstappen, todos separados por menos de cuatro décimas.
Más allá del resultado, el argentino mostró solidez en ritmo de carrera y se mantuvo por encima de su compañero Gasly, dejando buenas señales de cara a lo que viene.
Cronograma del GP de Austin Viernes 17:
- Clasificación Sprint: 18:30
Sábado 18:
- Carrera Sprint: 14:00
- Clasificación general (Qualy): 18:00
Domingo 19:
- Gran Premio: 14:00