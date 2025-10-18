Colapinto cerró 14° en la Sprint de Austin, con triunfo de Verstappen

Sábado caótico en Estados Unidos. La Sprint del Gran Premio de Austin comenzó de la peor manera para casi todas las escuderías.

En la primera curva, Oscar Piastri se pasó de frenada y provocó un toque múltiple que dejó fuera de carrera a Lando Norris, Fernando Alonso y al propio australiano. El incidente generó cinco vueltas con el Safety Car en pista y condicionó por completo el desarrollo.

Franco Colapinto, que había largado desde el puesto 17°, se vio involucrado en los roces iniciales y debió ingresar a boxes para cambiar el alerón delantero. Desde ese momento, el argentino giró siempre en el fondo del pelotón, sin posibilidad de mostrar el ritmo del A525 de Alpine.

A mitad de competencia, cuando parecía que la carrera podía estabilizarse, otro incidente volvió a alterar el orden. Lance Stroll se pasó en una curva y chocó a Esteban Ocon, provocando una nueva interrupción y reduciendo aún más las vueltas de velocidad plena. Con apenas tres giros reales de competencia, la Sprint terminó prácticamente neutralizada.

Colapinto cerró 14°, beneficiado por la penalización a Bearman, mientras que su compañero Pierre Gasly finalizó 11°, al borde de los puntos. Max Verstappen, por su parte, dominó de punta a punta sin oposición y se llevó la victoria “sin despeinarse”.

El argentino buscará revancha esta tarde, cuando a las 18:00 se dispute la clasificación para la carrera principal del domingo, donde Alpine intentará recuperar terreno y mejorar el rendimiento mostrado en la Sprint.