Franco Colapinto completó el Gran Premio de Estados Unidos en el puesto 17°, tras haber largado 15° en el Circuito de las Américas.

El piloto de Pilar tuvo un rendimiento parejo, aunque sufrió con el desgaste de los neumáticos medios y perdió ritmo a mitad de carrera.

La estrategia de Alpine lo llevó a ser el último en pasar por boxes, lo que le permitió recuperar algo de terreno en el tramo final. 

Colapinto cerró 17° en Austin y Verstappen ganó de punta a punta

En la vuelta 55, Colapinto superó a su compañero Pierre Gasly, aunque la tensión llegó dos giros más tarde.

Desde boxes, el ingeniero del argentino le ordenó mantener la posición:

—“Necesitamos que mantengas la posición.”

A lo que Franco respondió con fastidio:

—“¿Es en serio? Pero él viene más lento que yo.”

El cruce encendió el final en Alpine, recordando lo ocurrido en Monza, cuando una orden similar lo dejó fuera de los puntos.

En la pelea de arriba, Max Verstappen dominó sin sobresaltos y se llevó una nueva victoria. Detrás, Lando Norris y Charles Leclerc protagonizaron un duelo cerrado por el segundo puesto, que finalmente quedó para el británico de McLaren en las últimas vueltas.

Colapinto volverá a tener acción el próximo fin de semana en México, donde buscará meterse nuevamente entre los diez mejores.