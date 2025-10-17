Colapinto largará 17° en la Sprint de Austin: Verstappen se quedó con la pole

Franco Colapinto completó la clasificación para la carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos y finalizó en el puesto 17.º con un tiempo de 1:35.246.

El argentino no logró meterse en la Q2 y se vio algo incómodo con el manejo de su Alpine A525. El pilarense pudo marcar su mejor registro al filo del final, pero no le alcanzó.

Varios pilotos se quejaron del tráfico en la vuelta final.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, marcó 1:35.144, logró pasar a la segunda tanda y luego quedó 13.º, a 1.225 del mejor registro, quedando al borde de entrar a la Q3.

Por otro lado, Max Verstappen se quedó con la pole. El neerlandés voló y dejó sin el primer puesto a Lando Norris sobre el filo. Oscar Piastri completó el podio.

La Sprint Race se correrá este sábado a las 14:00 (hora argentina), mientras que la clasificación general será más tarde, a las 18:00.

Colapinto buscará aprovechar el ritmo de carrera para escalar posiciones y meterse entre los puntos.