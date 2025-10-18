Colapinto mejoró y largará 15° en el GP de Estados Unidos

Franco Colapinto continúa sumando experiencia en su primera temporada en la Fórmula 1. Este sábado, el bonaerense logró avanzar a la segunda tanda clasificatoria (Q2) y finalizó en el 15° lugar, con un tiempo de 1:34.044.

Así, el argentino largará en la octava fila del Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará este domingo desde las 16:00 (hora argentina).

Más temprano, Colapinto había disputado la carrera Sprint, en la que finalizó 14°. Fue una prueba marcada por los incidentes en la primera curva, donde quedaron fuera Lando Norris, Oscar Piastri y Fernando Alonso. Luego, los choques de Stroll y Ocon provocaron nuevas neutralizaciones, dejando pocas vueltas reales de competencia. El argentino completó la carrera y se benefició por la penalización al británico Oliver Bearman.

En la clasificación principal, Max Verstappen volvió a dominar y se quedó con la pole position.

El neerlandés partirá primero, seguido por Lando Norris y Charles Leclerc. Detrás se ubican Russell (4°), Hamilton (5°), Piastri (6°), Antonelli (7°), Bearman (8°), Sainz (9°) y Alonso (10°).

Colapinto compartirá fila con Yuki Tsunoda (16°), mientras que su compañero Pierre Gasly saldrá 18°. En tanto, quedaron eliminados en la Q1 Alex Albon, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Lance Stroll e Isack Hadjar.

Toda la acción del Gran Premio de Estados Unidos podrá verse en vivo por Disney+ Premium y Fox Sports, con la carrera principal programada para las 16:00 (hora argentina).

