Colapinto pagó caro un error en México y largará último

Fin de sábado complicado para Franco Colapinto en el Gran Premio de México.

El piloto argentino no logró avanzar a la Q2 y terminó 20° con su Alpine, por lo que este domingo largará último en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Colapinto marcó un tiempo de 1:17.670, quedando a 379 milésimas del corte que marcó Kimi Antonelli (Mercedes). Su compañero Pierre Gasly también quedó eliminado en la primera tanda, con 1:17.546, en otro sábado cuesta arriba para el equipo francés.

“Colapa” venía marcando verde en el primer sector de su última vuelta cronometradas cuando pagó caro un error. El argentino mordió el piano en un piano interno y se fue de los límites de pista. Debido a los pocos segundos restantes, el piloto de Alpine no pudo completar otra vuelta rápida.

Pese a las dificultades, el pibe de Pilar se mostró optimista: “Vamos a laburar y a intentar estar mejor para mañana y el domingo. Vamos a intentar”, había dicho tras la FP2, donde ya había notado los problemas de balance del auto.

En la pelea de arriba, Lando Norris (McLaren) voló y se llevó la pole position, escoltado por los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Detrás quedaron los Red Bull, con Max Verstappen quinto tras un sábado irregular.

La carrera se largará este domingo a las 18:00 (hora argentina), con transmisión de ESPN, FOX y Disney+.

Colapinto buscará aprovechar el caos y las estrategias para remontar desde el fondo y cerrar con buenas sensaciones su paso por México.