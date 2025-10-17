Colapinto pone primera en el GP de Austin: arranca la FP1

Franco Colapinto afronta este viernes la primera práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas. El piloto argentino, a bordo de su Alpine A525, buscará sus primeras unidades en la temporada, en un trazado donde ya supo destacarse en 2024 con una de las mejores maniobras del año.

La acción comenzará a las 14:30 (hora argentina) con la única sesión de entrenamientos libres del fin de semana. Más tarde, desde las 18:30, se disputará la clasificación para la carrera Sprint, que también reparte puntos y representa una buena oportunidad para el bonaerense.

El evento contará con transmisión en vivo de Fox Sports y ESPN Premium (Disney Plus).

Cronograma del GP de Austin Viernes 17:

FP1: 14:30

Clasificación Sprint: 18:30

Sábado 18:

Carrera Sprint: 14:00

Clasificación general (Qualy): 18:00

Domingo 19: