Colapinto salta a la acción este viernes en el GP de México: horarios y TV

Franco Colapinto vuelve a la acción este fin de semana en la Fórmula 1. La categoría más exigente del deporte motor tendrá como sede el Autódromo Hermanos Rodríguez de México.

El pilarense no tuvo una semana agradable luego de lo vivido en Austin: desobedeció las órdenes de Alpine y superó a su compañero Pierre Gasly sobre el cierre de la carrera.

Con el rumor del anuncio de su continuidad para 2026, y la expectativa de correr un nuevo Gran Premio, este viernes, “Colapa” tendrá una difícil parada a bordo de su A525, que sigue lejos de ser competitivo ante las otras monoplazas.

En una entrevista con la Fórmula 1, a Colapinto le consultaron por la desobediencia de Carlos Reutemann en el GP de Brasil de 1981: “A Lole Reutemann lo tengo como un gran ídolo. No me comparo con él, son situaciones diferentes, pero al final la historia no la escriben los cobardes. Yo estoy contento de estar en F1.

HORARIOS Y TELEVISACIÓN DEL GP DE MÉXICO

Viernes 24 de octubre

Prácticas Libres 1: 15:30.

Prácticas Libres 2: 19:00.

Sábado 25 de octubre

Prácticas Libres 3: 14:30.

Clasificación: 18:00.

Domingo 26 de octubre

Carrera: 17:00.

Tanto las prácticas, como la clasificación y la carrera del Gran Premio de México podrán verse a través de FOX Sports y Disney+ Premium.