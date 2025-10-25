Colapinto va por más en México: hora, TV y todo lo que hay que saber

Después de cerrar la FP2 en el puesto 18, Franco Colapinto buscará dar un paso adelante este sábado, cuando dispute la última práctica libre (FP3) y la clasificación del Gran Premio de México.

El argentino fue noveno en la primera tanda y, pese a las dificultades, logró mantenerse por delante de su compañero y ser nuevamente la referencia dentro de Alpine.

“Fue uno de mis mejores viernes”

En diálogo con ESPN, Colapinto hizo un balance honesto del arranque de su fin de semana en México: “En la FP1 me costó mucho encontrar el ritmo, el auto es súper duro y con los pianos es inmanejable, pero cambiamos un par de cosas y logramos mejorar, aunque seguimos teniendo los mismos problemas grandes. Pero en lo personal creo que fue uno de mis mejores viernes, así que contento con eso.”

Y agregó: “Vamos a laburar y vamos a intentar estar mejor para mañana y para el domingo. Vamos a intentar.”

El enojo en la FP2

Durante la segunda sesión, el argentino expresó su fastidio luego de que varios autos le bloquearan una vuelta rápida. “Son todos idiotas”, lanzó por radio, dejando en claro su bronca con el tráfico en pista. Pese a eso, completó una buena tanda de trabajo pensando en la puesta a punto de cara a la clasificación.

Lo que viene

Este sábado, Colapinto volverá a salir a pista para la FP3 a las 14:30 (hora argentina), mientras que la clasificación se disputará desde las 18:00, con transmisión de FOX, ESPN y Disney+.

El piloto de Pilar buscará aprovechar cada minuto para escalar posiciones y cerrar un fin de semana competitivo en uno de los circuitos más desafiantes del calendario.