GP de México: Colapinto terminó 16° y hubo paliza de Norris

El domingo comenzó cuesta arriba en México para Franco Colapinto.

En la segunda curva, Lance Stroll lo tocó y lo sacó de pista: el pilarense pisó el pasto y dio un giro de 180 grados con su auto. Desde entonces, el trabajo fue a contracorriente. Siempre corriendo desde atrás, el argentino no pudo defenderse ni siquiera de los primeros que ingresaban a boxes.

La situación se complicó cuando Pierre Gasly cambió a neumáticos blandos y empezó a descontar tiempo, mientras Colapinto aguantaba con los duros hasta la vuelta 50, siendo el último piloto en detenerse para cumplir con una sola parada. Con los compuestos ya desgastados, perdió ritmo y terminó 16°, en otra carrera de supervivencia para Alpine.

El resultado final estuvo algo maquillado por los abandonos de Lawson, Hülkenberg y Alonso —este último, con su cuarto abandono consecutivo en México—, que le permitieron al argentino ganar algunas posiciones.

En la punta, fue todo de Lando Norris. El británico dominó de principio a fin con un ritmo demoledor y se llevó una victoria clave para meterse de lleno en la pelea por el campeonato.

Leclerc y Verstappen completaron el podio, aunque el neerlandés mejoró notablemente sobre el cierre, y un Virtual Safety Car en la última vuelta salvó al monegasco del tercer puesto.

Sainz debió abandonar a dos giros del final, en otro golpe para Ferrari, mientras que el campeonato se encendió más que nunca. La próxima cita será en Brasil, antes del cierre de temporada con Las Vegas, Catar y Abu Dhabi.