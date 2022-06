Neuville domina el shakedown de Italia

Conduciendo un auto Hyundai i20 N Rally1, Neuville terminó la sesión 0.3 segundos por delante de Esapekka Lappi de Toyota Gazoo Racing, quien está haciendo su debut en grava con motor híbrido. El compañero de equipo de Lappi en GR Yaris, Elfyn Evans, completó el trío de cabeza sólo dos décimas más atrás. En la primera y segunda pasada fue Esapekka Lappi el que marcó el mejor registro, pero en la tercera Neuville le arrebataba el privilegio de encabezar la clasificación, aunque por sólo tres décimas de segundo. Tercero fue Elfyn Evans a medio segundo, con Sordo algo más retrasado, décimo, a 3,8.

En condiciones polvorientas, el calor sofocante fue un tema de conversación clave. Se espera que las temperaturas suban hasta los 35 grados centígrados durante los cuatro días de duración en Alghero.

"Va a hacer calor, creo", bromeó Neuville. “Esa es definitivamente una palabra que vamos a usar mucho este fin de semana.”

El hombre de M-Sport Ford, Pierre-Louis Loubet, fue el piloto de Puma mejor clasificado y estaba detrás de Evans por 1,1 segundos después de tres pases. Estaba 0,2 segundos por delante del líder del campeonato, Kalle Rovanperä, que completó los cinco primeros con un Toyota.

Como líder del campeonato, Rovanperä comienza primero el tramo de apertura del viernes. Las condiciones secas significan que barrerá la grava de la línea de conducción para dejar más agarre y caminos más rápidos para los que vienen detrás.

"Parece que será un fin de semana bastante resbaladizo y caluroso para nosotros", reflexionó el finlandés. "Las condiciones en el shakedown eran realmente resbaladizas y era difícil tener un buen equilibrio en el coche porque se deslizaba mucho".

Craig Breen y Gus Greensmith llevaron sus autos Puma a casa sexto y séptimo, mientras que el dos veces ganador de Cerdeña, Dani Sordo, terminó décimo. Estaba a 3,8 segundos del ritmo después de hacer una serie de ajustes en la configuración de su i20 N.

Ott Tänak solo logró completar una carrera dentro del intervalo de tiempo asignado antes de que un problema técnico afectara a su Hyundai en la sección de carretera poco después.

Temor al calor de Cerdeña

Fue una queja generalizada en el Rally de Portugal. Pilotos y copilotos sufrieron mucho con las altas temperaturas que tenían que soportar en el habitáculo de los nuevos vehículos híbridos, una especie de 'microondas' según muchos de ellos. Y si en la cita lusa se corrió con temperaturas máximas de 20 grados, este fin de semana en Cerdeña, en la quinta cita del Mundial, esa es la temperatura mínima prevista, con picos de hasta 35 grados.

Dani Sordo lo explicaba en Portugal: "No se puede conducir con temperaturas de hasta 70 grados en el habitáculo. No es seguro. En su día dije que hay que poner aire acondicionado y se rieron de mí, pero en el Dakar se utiliza y en Le Mans se vigila que el interior de los coches no supere una determinada temperatura. Debería montarse con nosotros algún comisario para que vea lo que se sufre ahí dentro".

Clasificación 'shakedown'

1. Neuville-Wydaeghe (Bel/Hyundai), 2m 15.4s

2. Lappi-Ferm (Fin/Toyota), a 0.3

3. Evans-Martin (Gbr/Toyota), a 0.5

4. Loubet-Landais (Fra/Ford), a 1.6

5. Rovanpera-Halttunen (Fin/Toyota), a 1.8

Fuente: WRC